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Son dakika haberi: Şarkıcı koronavirüsü yendi ama bu kez de başka hastalık ortaya çıktı!

hayranlarını endişelendirdi. Magazin gündemine son dakika olarak düşen olay haber... 'Çok yakında' notu ile paylaştığı pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Sık sık makyajsız hallerini hesabından paylaşan Hadise'den "Sen gerçek sensen güzelsin" pozu geldi. Mor ile objektife poz veren Hadise'nin bir markanın olduğu biliniyor. Öte Yandan ‘’nin kamera arkasını vlog çeken Hadise koronavirüsü atlattıktan sonra anksiyeteye (kaygı bozukluğu) yakalandığını söyledi. İşte şarkıcı Hadise'nin ilgi çeken pozları ve yaşadığı hakkında söyledikleri...

Giriş Tarihi: 14.1.2021 09:23 Son Güncelleme: 14.1.2021 09:26 ABONE OL
Son dakika haberi: Şarkıcı Hadise koronavirüsü yendi ama bu kez de başka hastalık ortaya çıktı!

Sosyal medya hesaplarından sık sık makyajsız paylaşım yaparak 'yapay güzelliğe' meydan okuyan Hadise, bir markanın reklam yüzü oldu.

Ünlü şarkıcı markanın reklam filminde, "Güzel olmak için bana benzemene gerek yok, kendini gizleme. Çünkü sen zaten güzelsin. Unutma sen, gerçek sensen güzelsin" diyor.

Mor mini elbisesi ile göz kamaştıran Hadise'ye sosyal medyadan beğeni yağarken, paylaşımın yoruma kapalı olması da dikkat çekti.

Öte yandan Hadise, İtalya ve ABD'den 100 bin lira değerinde elbise sipariş ettiğine dair haberlere tepki göstermşti.

"Hiç almadığım kıyafetlerin, hiç harcamadığım paraların haberlerini çok okudum. Pandemi yüzünden herkes zorluk yaşarken böyle gerçek dışı haberlerle yaratılan algı beni üzüyor."

Şarkıcı Hadise, yılbaşı akşamı gerçekleşen 'O Ses Türkiye'nin kamera arkasını vlog çekti. Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan şarkıcı, hastalık süresince yaşadıklarını da ilk kez anlattı.

Korona endişesinin kendisinde anksiyete (kaygı bozukluğu) hastalığına yol açtığını söyleyen sanatçı, şunları söyledi:

ÖKSÜRÜK HİÇ GEÇMEDİ

Şarkıcı, "Benim için zor bir süreçti. Hastanelik olmadım. Bu süreci daha zor durumda hastanelerde geçiren insanları görünce şükrettim. 2 hafta kendi evimde tek başıma kaldım.

4 hafta boyunca öksürdüm. Başım çok fena ağrıdı. Kusmalarım çok oldu. 5. günümde tat ve koku almamaya başladım. Asıl beni mahveden korku oldu.

SESİM İÇİN KORKTUM

Televizyonlarda sürekli izlediğimiz o kötü görüntüler beni panikletti. Endişeden anksiyete oldum. Öksürük geçmiyor.

Acaba sesimi etkileyecek mi, şarkı söyleyebilecek miyim? şeklinde kafamda deli sorular vardı. Neyse ki koronayı atlattım. Ama anksiyete kaldı" dedi.

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Son dakika haberi: Şarkıcı Hadise koronavirüsü yendi ama bu kez de başka hastalık ortaya çıktı!
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