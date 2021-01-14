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’in yeni aşkı sosyal medyasına güncelleme getirdi!

2018’deki düğünlerinden 34 gün önce nişanlısı ’ı uçak kazasında kaybeden , sonunda kalbini yeni bir aşka açtı. 2,5 yıldır yas tutan Gezer, ünlü koleksiyoner Hakan-’nın kızları ile beraber. Instagram sayfasından biri hariç merhum nişanlısının fotoğraflarını silen Murat Gezer, henüz yeni sevgilisiyle bir fotoğraf koymadı. Günaydın köşe yazarı , bugünkü yazısında Murat Gezer’i kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 14.1.2021 07:11 Son Güncelleme: 14.1.2021 07:17 ABONE OL
Murat Gezer’in yeni aşkı Nazlı Çarmıklı sosyal medyasına güncelleme getirdi!

14 Nisan 2018'deki düğünlerinden 34 gün önce nişanlısı Mina Başaran'ı uçak kazasında kaybeden Murat Gezer'in 2.5 yıllık yasına son verdiğini yazmıştım.

Aşk acısını kalbine gömüp sosyetenin sevilen çifti Hakan-Banu Çarmıklı'nın kızları Nazlı Çarmıklı ile flört etmeyen başlayan Murat Gezer'in sevgilisiyle birlikte çekilmiş ilk karesini de önceki gün sizinle paylaşmıştım.

Dün Murat Gezer'in Instagram sayfasına bakarken önemli bir güncelleme yaptığı dikkatimi çekti! Murat Gezer, merhum nişanlısı Mina Başaran'ın Instagram hesabındaki fotoğraflarının biri hariç hepsini silmiş.

Siz ne düşünürsünüz bilmem ama ben Gezer'in yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum. Evet, çok acı bir olay yaşadı, nişanlısını kaybetti ama hayat da devam ediyor.

Nazlı Çarmıklı, ne kadar anlayışlı olsa da, Murat Bey'in ona karşı sorumlulukları var. Yine de; altında, "Kalbim seninle Masum Meleğim" yazdığı fotoğrafının halen hesabında duruyor olması bence çok anlamlı.

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Murat Gezer’in yeni aşkı Nazlı Çarmıklı sosyal medyasına güncelleme getirdi!
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