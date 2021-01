Türk kültür ajandasının ikincisi hazır

TÜRK kültürel diplomasisinin önemli aktörlerinden biri olan Yunus Emre Enstitüsü; Türkiye'yi, kültürel mirasını, Türk dilini, kültürünü ve sanatını tanıtmak, dünya toplumlarının Türkiye'yi daha yakından ve doğru bir şekilde tanınmasını sağlamak için özel olarak hazırladığı ve ilki 2020 yılında basılan Türk Kültür Ajandası'nın ikincisini meraklılarıyla buluşturuyor. Geleneksel Türk kültürünün önde gelen miraslarının yer aldığı ajandada Türk musikisi ana konusu, bölümler halinde her yönü ile ele alınıyor. Geçtiğimiz yıl Türkçe-İngilizce olan ajandanın yayın diline Arapça, Fransızca ve Rusça da eklenerek dünyanın dört bir yanına ulaşması hedefleniyor.İKSV tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen 5. İstanbul Tasarım Bienali'nin empati kavramına farklı açılardan yaklaşan filmleri bir araya getirdiği Empati Seansları seçkisinden her hafta bir film, ücretsiz olarak erişime açılıyor. Filmler, 14 Ocak-25 Şubat arasında her perşembe saat 19.00'da bir defaya mahsus olmak üzere İKSV YouTube kanalında gösterime açılacak.BRITISH Council Türkiye'nin hayata geçirdiği, zaman ve mekandan bağımsız bir sanat deneyimi sunan 'Duvarları Olmayan Müze'nin beşinci dijital sergisi için küratör aranıyor. Bu yıl Birleşik Krallık ve Türkiye'den küratörlerin başvurularının kabul edileceği açık çağrı sonucunda seçilecek kişi 30 bin TL ücret alacak.UNIFRANCE tarafından düzenlenen ve dünyanın genç yönetmenlere adanmış ilk online sinema festivali olan 11. MyFrenchFilmFestival, 15 Ocak- 15 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Sinemaseverler, 13 uzun metrajlı ve 17 kısa metrajlı filmi online ya da çeşitli medya platformları üzerinden izleyebilecekler.yılından bu yana Türkiye'nin birçok şehrinden öğrencilerin sanatını görünür ve ulaşılabilir kılan Sanata Bi Yer platformu ile sanat, sergi salonlarının ve galerilerin dışına taşındı. Platform kapsamında 13 öğrencinin çalışmalarından oluşan seçki, 1 Mart 2021'e kadar farklı lokasyonlarda sanatseverlerle buluşuyor.