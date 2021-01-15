Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç'un canlı yayınını bastı! Oğuzhan Koç'un utangaç halleri sosyal medyadanın diline düştü!

Yeni yıla Alçatı'daki bir otelde beraber giren oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç objektiflere yakalanınca uzun süredir yalanladıkları aşk iddialarından daha fazla kaçamadı.
Yeni yılın ilk günlerinde ortaya çıkan aşklarını artık gizlemeyen genç aşıklar oyuncu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç magazin gündeminden düşmüyor.
Son olarak birlikte yaptıkları paylaşım ile aşklarını ilan eden Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç sosyal medyanında ilgi çeken isimlerinden.
Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç'un dünkü Instagram canlı yayına Demet Özdemir sürprizi damga vurdu.
Dün Instagram'dan canlı yayın yapan Oğuzhan Koç'un yayınına Demet Özdemir katıldı.Demet Özdemir'in canlı yayınına katılarak kalp emojisi göndermesi Oğuzhan Koç'u mutlu etti.
Bunu gören Koç, utangaç bir tavırla "Demet Özdemir geldi" deyip gülümsedi. Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'un utangaç tavırları sosyal medyanın diline düştü...