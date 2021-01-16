Lüks villada oturma hakkı ortadan kalkmıştı... Cenk Küpeli'den boşanan Demet Şener cipinden de vazgeçti!

Demet Şener, önceki gün Bebek'te bir kaş tasarım merkezinden çıkarken objektiflere takıldı. Eski eşi Cenk Küpeli'nin kendisi için aldığı aracı kullandığı görülen model, "Artık bu cipi kullanmayacağım" dedi.





Boşandıktan sonra iş insanının babası Avni Küpeli'yle sosyal medyada takipleşmesine Şener, "Hiçbir zaman takipten birbirlerini çıkarmadılar" diye konuştu.

Küpeli'nin yaşadığı eve gelip, gitmesi sorulunca model, "Her zaman gelebilir. Bize bakıyor iyi miyiz, değil miyiz diye... Çocuklarla görüştü, köpeğimizin bir tanesi ondaydı, onu getirdi" şeklinde konuştu.

"İnsanlar böyle seviyeli ayrılışlara alışkın değil herhalde" diyerek, sözlerine devam eden Şener, "Kavgamız yok. Altında bir şey arıyorlar" dedi.

Öte yandan Demet Şener ve Cenk Küpeli, 2,5 aylık aşklarını 21 Haziran 2019'da nikah masasına taşımış, sürpriz nikah herkesi şaşırtmıştı.

Sürpriz evliliğin ardından önceki gün sürpriz bir de boşanma yaşandı. Demet Şener ile Cenk Küpeli, geçtiğimiz günlerde evliliklerini sonlandırdı.

Çiftin bebek konusunda anlaşmazlık yaşaması nedeniyle ayrılığı ortaya çıktı.

Diğer yandan Levent'teki 3 katlı lüks villada, İbrahim Kutluay'dan boşandıktan sonra Demet Şener'e 10 yıl süre ile geçerli olmak üzere oturma hakkı tanımıştı.

Demet Şener'in evli olmaması koşulu ile oturma süresince çocukları ile villayı kullanacaktı. Ev ile ilgili her türlü masraf da İbrahim Kutluay tarafından karşılanacaktı.

Ancak Demet Şener, iş insanı Cenk Küpeli ile 21 Haziran 2019 tarihinde sürpriz bir şekilde evlendi. İddiaya göre Demet Şener'in evlenmesi ile lüks villadaki oturma hakkı da ortadan kalktı.