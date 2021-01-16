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ve 'ndan birinci yıl kutlaması! 'ın oğlu Oğulcan Engin'den romantik paylaşım...

'ın oğlu , geçtiğimiz yıl gönlünü 'dan boşanan 'na kaptırmıştı. Aşkları tam gaz devam eden çift, ilişkilerinde bir yılı geride bıraktı. Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'yla romantik pozunu sosyal medyada paylaştı. İkilinin karesine pek çok ünlüden de yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 16.1.2021 16:51 Son Güncelleme: 16.1.2021 17:13 ABONE OL
Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu'ndan birinci yıl kutlaması! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den romantik paylaşım...

Ezgi Eyüboğlu, kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım'dan boşandıktan sonra geçen yıl Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşamaya başlamıştı.

Aşkları doludizgin devam eden ve evlilik yolunda emin adımlarla ilerleyen Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin, ilişkilerinde bir yılı devirdi.

Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nu öptüğü bir karesini Instagram hesabından "365 gün" notuyla yayınladı. Engin, "1. yıl" etiketi yapmayı da ihmal etmedi.

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Ünlü çiftin romantik pozu sosyal medyada ilgiyle karşılandı. Pek çok ünlü isim de ikiliye kalp emojileriyle destek verdi.

Öte yandan Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz yıl yeni bir aşka yelken açmıştı.

Eyüboğlu, kısa süre sonra da aşkının babası Sinan Engin ile annesi Seda Sayın'ı sosyal medyadan takibe almıştı. Bu durum, 'Ezgi aileye girdi' şeklinde yorumlanmıştı.

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Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu'ndan birinci yıl kutlaması! Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'den romantik paylaşım...
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