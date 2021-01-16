Ezgi Eyüboğlu, kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım'dan boşandıktan sonra geçen yıl Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşamaya başlamıştı.
Aşkları doludizgin devam eden ve evlilik yolunda emin adımlarla ilerleyen Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin, ilişkilerinde bir yılı devirdi.
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nu öptüğü bir karesini Instagram hesabından "365 gün" notuyla yayınladı. Engin, "1. yıl" etiketi yapmayı da ihmal etmedi.
Ünlü çiftin romantik pozu sosyal medyada ilgiyle karşılandı. Pek çok ünlü isim de ikiliye kalp emojileriyle destek verdi.
Öte yandan Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz yıl yeni bir aşka yelken açmıştı.
Eyüboğlu, kısa süre sonra da aşkının babası Sinan Engin ile annesi Seda Sayın'ı sosyal medyadan takibe almıştı. Bu durum, 'Ezgi aileye girdi' şeklinde yorumlanmıştı.