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'nın nafakasını ifşa eden hakim karşısında: Görüntüyü kimseye göndermedim!

'dan boşandıktan sonra 'nın eski eşinden 125 bin lira aldığı ortaya çıkmıştı. Subaşı, nafaka tutarını ortaya çıkaran .'dan şikayetçi olmuştu. Banka hesap görüntüsünü paylaştığı iddiasıyla yargılanan bankacı Fulya A., hakim karşısına çıktı. Bankacı, “Hesap bilgilerine meraktan baktım ama asla kimseyle bu bilgiyi paylaşmadım” diyerek kendini savundu.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 16.1.2021 09:56 Son Güncelleme: 16.1.2021 10:01 ABONE OL
Şeyma Subaşı'nın nafakasını ifşa eden bankacı hakim karşısında: Görüntüyü kimseye göndermedim!

ANALİZ BÖLÜMÜNDEN

Şeyma Subaşı, aldığı nafaka miktarı olan 125 bin liranın afişe olmasının ardından suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan incelemede fotoğrafın, bankaya ait olarak kullanılan özel bir platformdan çekildiği, platformda oturum açan kişinin ise kredi izleme ve analiz bölümünde çalışan Fulya A. olduğu belirlenmişti.

HUKUKSUZ KAYIT

Kişisel verilerin hukuksuz olarak kaydedilip sırların açıklanması suçlamalarıyla yargılanan Fulya A. hakim karşısına çıktı. Bankacı, savunmasında, "'Hesap bilgilerine meraktan baktım, kimseye göndermedim. Zaten müfettişin telefonumda yaptığı incelemede de bir şey çıkmadı" diyerek kendisini savundu. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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Şeyma Subaşı'nın nafakasını ifşa eden bankacı hakim karşısında: Görüntüyü kimseye göndermedim!
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