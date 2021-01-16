Soner Sarıkabadayı'nın 3 ay önce doğum yapan eşi Camelo Lopez fit hali ile hayran bıraktı!

Sade bir tören ile evlenen ve Ekim ayında oğulları Hasan Matias'ı kucaklarına alan başarılı müzisyen Soner Sarıkabadayı ve model eşi Madelein Lopez Camelo, geride bıraktığımız gün AVM'de objektiflere takıldı.
3 aylık oğulları ile birlikte alışveriş merkezine gelen çift, basın mensuplarını kırmayarak objektiflere poz verdi. Soner Sarıkabadayı'nın Kolombiya eski güzeli eşi Madelein Lopez Camelo'nun fit hali ise hayran bıraktı. Oğulları Hasan Matias'ın henüz yüzünü göstermeyen çift yine oğullarını gizlemeyi tercih etti.
BABALIĞI ÖĞRETİYOR
Fotoğraflarının çekilmesi sonrası gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden Sarıkabadayı babalığın çok değerli bir duygu olduğunu söylerken "Babalık nasıl gidiyor?" sorusuna ise "Bana babalığı öğretiyor, öğreniyorum." demek ile yetindi.