Soner Sarıkabadayı'nın 3 ay önce doğum yapan eşi Camelo Lopez fit hali ile hayran bıraktı!

BABALIĞI ÖĞRETİYOR

Fotoğraflarının çekilmesi sonrası gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden Sarıkabadayı babalığın çok değerli bir duygu olduğunu söylerken "Babalık nasıl gidiyor?" sorusuna ise "Bana babalığı öğretiyor, öğreniyorum." demek ile yetindi.