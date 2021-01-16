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'nın 3 ay önce doğum yapan eşi fit hali ile hayran bıraktı!

Sade bir nikah töreniyle evlenen ile , Ekim ayında oğullarını kucaklarına almıştı. Bebeklerine adını veren çiftten Soner Sarıkabadayı, doğum sonrası "Çok değişik bir duygu, tarif etmeye hislerim yetmez. Tanımlayabileceğim bir duygu değil" demişti. Başarılı müzisyen Soner Sarıkabadayı ve model eşi , geride bıraktığımız gün objektiflere takıldı. Soner Sarıkabadayı'nın 3 ay önce doğum yapan eski güzeli eşi Madelein Lopez Camelo'nun fit hali ise hayran bıraktı.

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Giriş Tarihi: 16.1.2021 10:48 Son Güncelleme: 16.1.2021 11:16 ABONE OL
Soner Sarıkabadayı'nın 3 ay önce doğum yapan eşi Camelo Lopez fit hali ile hayran bıraktı!

Sade bir tören ile evlenen ve Ekim ayında oğulları Hasan Matias'ı kucaklarına alan başarılı müzisyen Soner Sarıkabadayı ve model eşi Madelein Lopez Camelo, geride bıraktığımız gün AVM'de objektiflere takıldı.

3 aylık oğulları ile birlikte alışveriş merkezine gelen çift, basın mensuplarını kırmayarak objektiflere poz verdi. Soner Sarıkabadayı'nın Kolombiya eski güzeli eşi Madelein Lopez Camelo'nun fit hali ise hayran bıraktı. Oğulları Hasan Matias'ın henüz yüzünü göstermeyen çift yine oğullarını gizlemeyi tercih etti.

BABALIĞI ÖĞRETİYOR

Fotoğraflarının çekilmesi sonrası gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden Sarıkabadayı babalığın çok değerli bir duygu olduğunu söylerken "Babalık nasıl gidiyor?" sorusuna ise "Bana babalığı öğretiyor, öğreniyorum." demek ile yetindi.

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Bu sırada yanlarına gelen hayranlarını da geri çevirmeyen ünlü şarkıcı, sevenleriyle sosyal mesafeli fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Ayaküstü soruları yanıtlayan Sarıkabadayı ve eşi daha sonra gazetecilerden müsade isteyerek alışverişin keyfini çıkardı.

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Soner Sarıkabadayı'nın 3 ay önce doğum yapan eşi Camelo Lopez fit hali ile hayran bıraktı!
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