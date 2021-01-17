Kuruluş Osman çok konuşulacak! Muhteşem bir bölümle dönüyor!

Dizinin merakla beklenen yeni bölümünde Osman Bey, çağrısı üzerine Söğüt'teki toya katılmak için yola düşen ve Flatyos ve adamları tarafından katledilen Türk beylerinin intikamını alacak!

Kayı Beyi olduktan sonra hedefine İnegöl Kalesi'ni koyan ve Türk boylarını birleştirmek üzere harekete geçen Osman Bey, beyleri Söğüt'te düzenleyeceği toya çağırmıştı. Konstantinopolis'ten gönderilecek yeni birliklerin müjdesini alan Nikola, toya engel olmak üzere Flatyos ve askerlerini Söğüt yolunda konuşlandırmış ve Türk beylerinin bazılarını katletmişti.