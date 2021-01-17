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suçunu kabul etti! Hakkında başlatılmıştı…

, İzmir depreminin ardından devlet görevlilerinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi itham altında bırakacak açıklamalar yapmıştı. Bunun üzerine emniyet birimleri harekete geçti. Öykü Serter’in paylaştığı mesajlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği belirtilerek bir araştırma raporu düzenlendi. Emniyet hazırladığı raporu ’na gönderdi. Sunucu hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan başlatıldı. Hakkında soruşturma açıldığını öğrenen sunucu Twitter'da 'Şereftir!' diye paylaşım yaptı. Öykü Serter, bu açıklamasıyla da suçunu kabul etmiş oldu.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 17.1.2021 09:55 Son Güncelleme: 17.1.2021 09:57 ABONE OL
Öykü Serter suçunu kabul etti! Hakkında soruşturma başlatılmıştı…

Sunucu Öykü Serter, İzmir depremi sonrasında sosyal medyada provokatif açıklamalar yapmış, devlet görevlilerinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi itham altında bırakacak garip yorumlarda bulunmuştu.

Bunun üzerine bir vatandaş sunucunun halkı galeyana getirdiğine dair ihbarda bulunmuştu. Serter hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

'ŞEREFTİR' DİYE PAYLAŞIM YAPTI
Günaydın, halkı kışkırtmaya yönelik açıklamalarda bulunan Serter'in soruşturmasını tüm detayıyla manşete taşıdı.

Hakkında soruşturma açıldığını öğrenen sunucu Twitter'da 'Şereftir!' diye paylaşım yaptı.

Serter, bu açıklamasıyla da suçunu kabul etmiş oldu. Devletin İzmir depreminin ardından bölgeye yağdırdığı yardımları görmezden gelen Serter'e, vatandaşlar sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

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Öykü Serter suçunu kabul etti! Hakkında soruşturma başlatılmıştı…
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