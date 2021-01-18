Deneyimli manken Güzide Duran Aksoy geri döndü! Amerika kabusu bitti!

Güzide Duran Aksoy, pandemi başlarında 2014'ten beri yaşadığı ABD'den ayrıldı. "Amerika'daki sağlık sistemine çok fazla güvenmediğimiz için Türkiye'ye döndük" diyen eski mankenin sözleri "Bir başkadır memleketim" dedirtti.
Takvim'in haberine göre; Bir dönemin ünlü mankeni Güzide Duran Aksoy, mimar eşi Adnan Aksoy ve çocuklarıyla 2014'ten beri ABD'de yaşıyordu. 40 yaşındaki eski manken, pandeminin başlarında İstanbul'a gelerek rahat bir nefes aldı.
ÇOCUKLARI DA MUTLU
Coronavirüs'le beraber ABD'deki sağlık sisteminin çöküşüne birebir tanıklık eden eski manken, Türkiye'ye gelince rahat bir nefes aldı. Bu yılsonuna dek Amerika'ya tekrar dönmeyecek olan Güzide Duran Aksoy, çocukları Selin ve Emir'in de Türkiye'de çok mutlu olduğunu dile getirdi.
BODRUM'DA İZOLE HAYAT
Los Angeles'taki yaşamını bırakıp şimdilerde Bodrum'daki evlerinde kalan Güzide Duran, "Türkiye'deki sağlık sistemi sayesinde şu anda kendimizi ABD'den çok daha güvenli ve huzurlu hissediyoruz" diye konuştu.
TEMELLİ DÖNDÜLER!
2012'den beri ABD'de yaşayan Didem Uzel de sağlıkları için Türkiye'ye dönüş yaptı.
Güzide Duran gibi eski manken Didem Uzel de eşi Selim Sarı ve oğlu Aslan'la geçtiğimiz aylarda Miami'deki evlerini kapatıp Türkiye'ye döndü.