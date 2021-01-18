Deneyimli manken Güzide Duran Aksoy geri döndü! Amerika kabusu bitti!

ÇOCUKLARI DA MUTLU

Coronavirüs'le beraber ABD'deki sağlık sisteminin çöküşüne birebir tanıklık eden eski manken, Türkiye'ye gelince rahat bir nefes aldı. Bu yılsonuna dek Amerika'ya tekrar dönmeyecek olan Güzide Duran Aksoy, çocukları Selin ve Emir'in de Türkiye'de çok mutlu olduğunu dile getirdi.