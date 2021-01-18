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'in oğlu 'den yüzsüzlükte son nokta dedirtecek olay

Pandemi nedeniyle yasak olmasına rağmen kaçak partiye katılan , çıkan haberlerle ilgili erişim engeli talep etti. Sulh Ceza Hakimliği ise bu isteği reddetti

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Giriş Tarihi: 18.1.2021 ABONE OL
Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den yüzsüzlükte son nokta dedirtecek olay
CEZA KESİLDİ
İŞ adamı Caner Karaloğlu'nun Yeniköy'deki villasında düzenlediği partiye, yüzlerce kişi katılmış ve pandemi kuralları ihlal edilmişti. Komşuların ihbarı sonrası olay yerine gelen emniyet güçleri, partiye katılan yüzlerce kişiye 930'ar lira para cezası kesmişti. Partiye katılanlardan biri de ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'di.

ZARARA UĞRADIM
ÇETİN, hakkında çıkan haberlere erişimin engellenmesi için harekete geçti. Çetin, hakimliğe verdiği dilekçede, haberler nedeniyle kişilik haklarının ve itibarının zedelendiğini, maddi ve manevi zarara uğradığını belirtip haberin yayından kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, kamuoyunu bilgilendirmek için yayınlanan haberin kaldırılma isteğini reddetti.
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Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den yüzsüzlükte son nokta dedirtecek olay
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