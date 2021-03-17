Demir ve Züleyha için ikinci bahar! Bir Zamanlar Çukurova’nın 88. Bölümünde neler olacak?

Züleyha, tıpkı Hünkar gibi hastalık falan dinlemeden işinin başına dönmeye karar verir. Demir onun bu tavrından çok mutludur. Ona bir sürprizi olduğunu söyler.

Bir Zamanlar Çukurova 88. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

Saniye konak bahçesinde o günün işlerini dağıtır. Gaffur'a tezek toplama görevi verir. Gaffur barışmaya çalışsa da Saniye'nin öfkesi dinmiyordur. Züleyha ve Demir de bir şeyler olduğunu anlar.