Son Dakika Haberler: Mustafa Sandal ile Defne Samyeli arasında sular durulmuyor! Hakaret iddiasından hakim karşısına çıktı!

Hem çok güzel, hem de çok akıllı bir kadın olarak ondan etkilenmemek mümkün değildi. Şimdi geriye dönüp bakınca düşünme tarzıma gülmeme rağmen onu kız arkadaş olarak lanse edemeyeceğimi, ilişkimizi gizli olarak ilerletebileceğimizi söyleyince Defne de bana hak verdi ve beni terk etti..." şeklinde sözler sarf etmesinin hakaret suçunu oluşturur nitelikte olmadığı, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatiyle beraatine karar verilmesini talep etti.