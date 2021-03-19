Doğukan Manço'dan şehitlerimiz adına 106 fidan bağışı

Prodüktör ve DJ Doğukan Manço, Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılında şehitlerimiz anısına Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları İle Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı (OGEM-VAK) aracılığı ile Çanakkale ormanlıklarına 106 adet fidan bağışladı. Sosyal medya hesaplarından bu bağışı paylaşan ve takipçilerini de fidan bağışına davet eden Manço; "Bize bu vatanı armağan eden Mehmetçiğimizin adının uçsuz bucaksız ormanlarda yaşamasını arzu ediyorum" dedi. Takipçileri de Manço'nun çağrısına kayıtsız kalmayarak bağış yapmaya başladı.