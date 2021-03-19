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Giriş Tarihi: 19.3.2021

'dan şehitlerimiz adına 106 fidan bağışı

Doğukan Manço'dan şehitlerimiz adına 106 fidan bağışı
Prodüktör ve DJ Doğukan Manço, Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılında şehitlerimiz anısına Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları İle Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı (OGEM-VAK) aracılığı ile Çanakkale ormanlıklarına 106 adet fidan bağışladı. Sosyal medya hesaplarından bu bağışı paylaşan ve takipçilerini de fidan bağışına davet eden Manço; "Bize bu vatanı armağan eden Mehmetçiğimizin adının uçsuz bucaksız ormanlarda yaşamasını arzu ediyorum" dedi. Takipçileri de Manço'nun çağrısına kayıtsız kalmayarak bağış yapmaya başladı.
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Doğukan Manço'dan şehitlerimiz adına 106 fidan bağışı
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