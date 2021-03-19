Sıkı dostlar Çağatay Ulusoy ile Kıvanç Tatlıtuğ'un arasına kara kedi mi girdi? Yakışıklı oyuncular birbirini sildi sosyal medya yıkıldı!

Magazin dünyasının yakışıklı oyuncuları deyince akla ilk gelen isimler onlar: Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy. Ünlüler camiasındaki nadir dostluklardan birine sahip olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'un uzun yıllara dayanan yakın arkadaşlığı hayranlarını mest ediyor.