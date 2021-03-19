Haberler Günaydın Haberleri Sıkı dostlar Çağatay Ulusoy ile Kıvanç Tatlıtuğ'un arasına kara kedi mi girdi? Yakışıklı oyuncular birbirini sildi sosyal medya yıkıldı!
Giriş Tarihi: 19.3.2021 16:32 Son Güncelleme: 19.3.2021 17:30

Sıkı dostlar ile 'un arasına mi girdi? Yakışıklı oyuncular birbirini sildi sosyal medya yıkıldı!

Sıkı dostlar Çağatay Ulusoy ile Kıvanç Tatlıtuğ'un arasına kara kedi mi girdi? Yakışıklı oyuncular birbirini sildi sosyal medya yıkıldı!

Magazin dünyasının yakışıklı oyuncuları deyince akla ilk gelen isimler onlar: ve . Ünlüler camiasındaki nadir dostluklardan birine sahip olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'un uzun yıllara dayanan yakın arkadaşlığı hayranlarını mest ediyor. Özellikle deniz tutkuları sayesinde bir araya gelen ve vakitlerini sık sık birlikte geçiren yakışıklı oyuncuların son hamleleri herkesi şoke etti. Tatlıtuğ ve Ulusoy, hesaplarından birbirlerini . Bu gelişme sonrası Çağatay Ulusoy ile Kıvanç Tatlıtuğ arasında neler yaşandığı merak konusu olurken, sosyal medyada 'nazar değdi' yorumları yapılmaya başladı.

Magazin dünyasının yakışıklı oyuncuları deyince akla ilk gelen isimler onlar: Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy. Ünlüler camiasındaki nadir dostluklardan birine sahip olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'un uzun yıllara dayanan yakın arkadaşlığı hayranlarını mest ediyor.

Deniz tutkuları ve dostluklarıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'un sıkı dost oldukları biliniyor.

Sosyal medyada ortaya atılan bir iddia ise herkesi şaşırttı.

ARALARINA KARA KEDİ Mİ GİRDİ?

Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Bu gelişme ikilinin hayranlarını şaşırttı.

Bu gelişme sonrası Çağatay Ulusoy ile Kıvanç Tatlıtuğ arasında neler yaşandığı merak konusu olurken, sosyal medyada 'nazar değdi' yorumları yapılmaya başladı.

Öte yandan Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un bu gelişme sonrası ne açıklama yapacağı merak konusu oldu...

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Sıkı dostlar Çağatay Ulusoy ile Kıvanç Tatlıtuğ'un arasına kara kedi mi girdi? Yakışıklı oyuncular birbirini sildi sosyal medya yıkıldı!
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