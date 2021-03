Ailem ‘çocuğumuz kaçırıldı’ diye karakola başvurdu

Ünlü oyuncu Can Nergis, üniversiteyi Londra'da okudu, ardından Uzak Doğu, Çin ve Tayland'da modellik yaptı. Türkçe, İngilizce, Çince, Tay dili ve Rusça bilen Nergis, yurt dışında uluslararası birçok reklam filminde yer aldı. Ünlü oyuncunun hayatı, Tayland'da yaşarken aldığı bir telefonla değişti. Yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu, 2011'de Nergis'i yeni projesi 'Her Şeye Rağmen' için arayıp Türkiye'ye dönmesini istedi. Bunun üzerine Türkiye'ye dönmeye karar veren oyuncu, rol aldığı atv dizisi 'Her Şeye Rağmen' ile adından söz ettirdi. Dönem dizisindeki 'Memet' karakteriyle oldukça dikkat çeken Nergis, ardından projelerin aranılan oyuncularından biri oldu.Nergis'in, çocukluk yıllarından travmatik bir anısı var... Tam bir hayvan sever olan Nergis, ilkokula giderken hiç unutamadığı bir olay yaşadığını şöyle anlattı: "Çocukluğumda bir köpek almıştım, kurtla kangal kırmasıydı. Köpeği eve getirdim. Babam, görünce 'Bu köpek çok büyük, evde olmaz' dedi. Ardından ben okula gittim. Akşam eve bir geldim ki ne göreyim, köpeğimi vermişler. Ondan sonra ne yapacağımı bilemedim. Düşünün o zamanlar hissettiklerimi, daha ilkokula gidiyorum."Köpeğinin gitmesine çok üzülen Nergis, geri getirilmesi için nasıl bir plan yaptığını da şöyle anlattı: "Ertesi gün okula gitmedim, kaçtım. Okul kıyafetleri yerine başka şeyler koydum çantama. Defter kalem de almadım. Yolda ihtiyacım olacakları aldım sadece. Gittim Taksim'e, otobüs duraklarına. Ablam İzmir'de yaşıyordu. 'Uzun zamandır ablamı görmedim İzmir'e gitmem lazım' diye düşündüm. Yani okula gidiyorum diye İzmir'e kaçtım."Can Nergis'ten haber alamayan ailesi ne yapacağını şaşırıyor. "Çocuğumuzu bulamıyoruz; kayboldu ya da kaçırdılar" diye karakola gidiyor. Sonrasında İzmir'e ablasının yanına giden ünlü oyuncuya ulaşıyorlar. Nergis, eve dönmeyi bir şartla kabul ettiğini söylüyor: "Eğer köpeğimi getirmiyorsanız ben de eve dönmüyorum' dedim. Babam ne yapmış ne etmiş köpeği bulmuş, ben de eve döndüm."