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Giriş Tarihi: 20.3.2021 09:38 Son Güncelleme: 20.3.2021 09:39

çocukluk yıllarına ait bir travmasını anlattı!

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Can Nergis çocukluk yıllarına ait bir travmasını anlattı!

Ekranların sevilen oyuncularından , çocukluk yıllarına ait bir travmasını anlattı. İlkokula giderken bir köpek aldığını belirten oyuncu, şöyle devam etti: “Kurt kangal kırması bir köpekti. Babam ‘Bu çok büyük, evde olmaz’ deyip ertesi gün köpeği birisine vermiş. Bunu öğrenince evden kaçıp ’e ablamın yanına gittim. Ailem, ‘Çocuğumuz kaçırıldı’ diye karakola gitmiş. Sonra köpeği getirmeleri şartıyla eve dönmüştüm.”

Ünlü oyuncu Can Nergis, üniversiteyi Londra'da okudu, ardından Uzak Doğu, Çin ve Tayland'da modellik yaptı. Türkçe, İngilizce, Çince, Tay dili ve Rusça bilen Nergis, yurt dışında uluslararası birçok reklam filminde yer aldı. Ünlü oyuncunun hayatı, Tayland'da yaşarken aldığı bir telefonla değişti. Yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu, 2011'de Nergis'i yeni projesi 'Her Şeye Rağmen' için arayıp Türkiye'ye dönmesini istedi. Bunun üzerine Türkiye'ye dönmeye karar veren oyuncu, rol aldığı atv dizisi 'Her Şeye Rağmen' ile adından söz ettirdi. Dönem dizisindeki 'Memet' karakteriyle oldukça dikkat çeken Nergis, ardından projelerin aranılan oyuncularından biri oldu.

Nergis'in, çocukluk yıllarından travmatik bir anısı var... Tam bir hayvan sever olan Nergis, ilkokula giderken hiç unutamadığı bir olay yaşadığını şöyle anlattı: "Çocukluğumda bir köpek almıştım, kurtla kangal kırmasıydı. Köpeği eve getirdim. Babam, görünce 'Bu köpek çok büyük, evde olmaz' dedi. Ardından ben okula gittim. Akşam eve bir geldim ki ne göreyim, köpeğimi vermişler. Ondan sonra ne yapacağımı bilemedim. Düşünün o zamanlar hissettiklerimi, daha ilkokula gidiyorum."

Köpeğinin gitmesine çok üzülen Nergis, geri getirilmesi için nasıl bir plan yaptığını da şöyle anlattı: "Ertesi gün okula gitmedim, kaçtım. Okul kıyafetleri yerine başka şeyler koydum çantama. Defter kalem de almadım. Yolda ihtiyacım olacakları aldım sadece. Gittim Taksim'e, otobüs duraklarına. Ablam İzmir'de yaşıyordu. 'Uzun zamandır ablamı görmedim İzmir'e gitmem lazım' diye düşündüm. Yani okula gidiyorum diye İzmir'e kaçtım."

'KÖPEĞİMİ GETİRİRSENİZ EVE DÖNERİM'

Can Nergis'ten haber alamayan ailesi ne yapacağını şaşırıyor. "Çocuğumuzu bulamıyoruz; kayboldu ya da kaçırdılar" diye karakola gidiyor. Sonrasında İzmir'e ablasının yanına giden ünlü oyuncuya ulaşıyorlar. Nergis, eve dönmeyi bir şartla kabul ettiğini söylüyor: "Eğer köpeğimi getirmiyorsanız ben de eve dönmüyorum' dedim. Babam ne yapmış ne etmiş köpeği bulmuş, ben de eve döndüm."

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Can Nergis çocukluk yıllarına ait bir travmasını anlattı!
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