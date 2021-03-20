Can Nergis çocukluk yıllarına ait bir travmasını anlattı!

Nergis'in, çocukluk yıllarından travmatik bir anısı var... Tam bir hayvan sever olan Nergis, ilkokula giderken hiç unutamadığı bir olay yaşadığını şöyle anlattı: "Çocukluğumda bir köpek almıştım, kurtla kangal kırmasıydı. Köpeği eve getirdim. Babam, görünce 'Bu köpek çok büyük, evde olmaz' dedi. Ardından ben okula gittim. Akşam eve bir geldim ki ne göreyim, köpeğimi vermişler. Ondan sonra ne yapacağımı bilemedim. Düşünün o zamanlar hissettiklerimi, daha ilkokula gidiyorum."