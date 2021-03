Can Nergis çocukluk yıllarına ait bir travmasını anlattı!

Ünlü oyuncu Can Nergis, üniversiteyi Londra'da okudu, ardından Uzak Doğu, Çin ve Tayland'da modellik yaptı. Türkçe, İngilizce, Çince, Tay dili ve Rusça bilen Nergis, yurt dışında uluslararası birçok reklam filminde yer aldı. Ünlü oyuncunun hayatı, Tayland'da yaşarken aldığı bir telefonla değişti. Yönetmen, senarist ve yapımcı Tomris Giritlioğlu, 2011'de Nergis'i yeni projesi 'Her Şeye Rağmen' için arayıp Türkiye'ye dönmesini istedi. Bunun üzerine Türkiye'ye dönmeye karar veren oyuncu, rol aldığı atv dizisi 'Her Şeye Rağmen' ile adından söz ettirdi. Dönem dizisindeki 'Memet' karakteriyle oldukça dikkat çeken Nergis, ardından projelerin aranılan oyuncularından biri oldu.