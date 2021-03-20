Kuruluş Osman’ın Togay’ı Teoman Kumbaracıbaşı: “Topraktan çıkıp Moğolca konuşacağımı hayal bile edemezdim”

atv ekranındaki ikinci sezonda da reytinglerin zirvesinden inmeyen, yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği 'Kuruluş Osman'da Kara Şaman Togay karakterini canlandıran Teoman Kumbaracıbaşı, canlandırdığı karakter ve diziyle ilgili atv Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.
"BOZDAĞ FİLM PLATOSU ÜLKENİN BİR KAZANCIDIR"
Togay karakterine hayat veren Teoman Kumbaracıbaşı Bozdağ Film Platosu ile ilgili düşüncelerini ve yaşadığı heyecanı "Bozdağ Film platosu, muazzam bir plato. Ülkenin bir kazancıdır bu. Geleceğe güven veren bir şey çünkü bu çapta bir prodüksiyonu sorunsuz çekebildiğimizin ispatıdır 'Kuruluş Osman'. İnsan mesleğinin böyle bir döneminde bu kadar büyük bir prodüksiyonda çalışmanın kıvancını yaşıyor. Hem çok hızlıyız, dünya ile çok iyi rekabet edebiliyoruz ve bir de izleniyor. Sadece ülkemizde değil, ülke dışında da izleniyor. Bu da sinemanın, seyirci üzerinde zaman zaman diplomasiden, savaştan ne kadar daha etkili olduğunu gösteriyor. O açıdan böyle bir projeyle karşılaşmış olmaktan mutluyum" sözleriyle ifade etti.
"BURASI BÜYÜK BİR LOKOMOTİF"
'Kuruluş Osman' dizisine adaptasyon süreci ve ekibin çalışma temposuyla ilgili ise "Burası büyük bir lokomotif ve çok hızlı giden bir tren. Trende kalabilmek için senin de çok hızlı olman lazım. 'Üç bölüm sonra ısınayım, oynarım' deme gibi bir şansın yok. Çok hızlı adapte olacaksın, çok hızlı karakteri oluşturacaksın. Seyircinin izlerken sıkılmaması için set ekibi çok yüksek bir çaba gösteriyor. Hepsi muazzam çalışkan ve işini iyi bilen insanlar. O yüzden ben de çok rahat ettim, ekiple de çok hızlı kaynaştım" şeklinde konuştu.
"TOGAY ÇOK ACIMASIZ BİR KARAKTER"
Canlandırdığı Togay karakteri hakkında açıklamalarda bulunan Kumbaracıbaşı "Bir defa, Togay çok acımasız bir karakter. Acımasız olması da gerekiyor çünkü başka türlü hayatta kalamaz. Bir şeyin problem olup olmayacağını önceden sezebiliyor. Belki doğadan, topraktan aldığı bir kuvvet var. Doğayla bütünleşik biri olduğu için belki o gücü daha yoğun bir şekilde kullanabiliyor. Ben Togay karakterinin hikayeye yakıştığını düşünüyorum. Bu rol bana verildiği için çok şanslıyım. Gelen tepkileri fırsat buldukça okuyorum. Çok başarılı bir Noyan karakterinin oğlu olarak, bir miras devralarak gittik ama mahcup olmadık diye de düşünüyorum" dedi.
"MÜTHİŞ BİR SANAT YÖNETİMİ VAR"
Setten hatıra olarak yanınızda ne götürmek isterdiniz sorusuna esprili bir dille "Şuradan bir köyü alıp götürmek isterdim. Yaşadığımız dünyadan hiçbir farkı olmayan müthiş bir sanat yönetimi var. Bu muazzam işin karşılığını seyirci zaten veriyor. İleride, başka koşullarda çok daha iyi işler de yapacağımızı düşünüyorum" yanıtını verdi.
"TOPRAKTAN ÇIKIP MOĞOLCA KONUŞTUM"
Çektikleri arasında en çok etkisinde kaldığı sahneyi anlatırken heyecanlanan Kumbaracıbaşı "Her sahnede bir şaşkınlık yaşıyorum ama herhalde şu ana kadar çektiklerimin şahı topraktan çıkma sahnesidir. Tabii Osman'ın sözlerini de ciddiye almak lazım çünkü benim geleceğimin ne olacağıyla ilgili Osman'ın sözlerde saklı. Son bölümdeki sözlere de seyirci dikkat ederse benim hikayemin nasıl gelişeceği orada var. Toprak altındaki sahne ile ilgili bana çok fazla 'Fotomontaj mı?' diye soru geldi. Orada hiçbir şey fotomontaj değil. Toprağın altında 'İyi misin?' diye sorduklarında cevap veremiyorsun mesela. Pipetle de nefes almıyorsun, bir süre toprağın altında kalıyorsun. 5-10 dakika kadar süren sahne, hayatımda çektiğim en ilginç sahnedir. Topraktan çıkıp Moğolca konuşmak hayalinde bile şaşıracağın bir şey ama çok güzel oldu. Ben çıkan sonuçtan çok mutluyum" sözleriyle karakterinin geleceği hakkında da izleyiciye bir tüyo verdi.
Kumbaracıbaşı 'Kuruluş Osman' ekibine ve izleyicisine teşekkür etti: "Diziye yeni dahil oldum ama hem ekibimin, hem yönetmenlerimin, hem yapımın gösterdiği olağanüstü destek, Togay karakterini canlandırmakta bana ışık oldu. Seyirci de Togay karakterini sevdi. Hepinize çok teşekkür ederim."
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.