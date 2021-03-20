Kuruluş Osman’ın Togay’ı Teoman Kumbaracıbaşı: “Topraktan çıkıp Moğolca konuşacağımı hayal bile edemezdim”

"TOGAY ÇOK ACIMASIZ BİR KARAKTER"

Canlandırdığı Togay karakteri hakkında açıklamalarda bulunan Kumbaracıbaşı "Bir defa, Togay çok acımasız bir karakter. Acımasız olması da gerekiyor çünkü başka türlü hayatta kalamaz. Bir şeyin problem olup olmayacağını önceden sezebiliyor. Belki doğadan, topraktan aldığı bir kuvvet var. Doğayla bütünleşik biri olduğu için belki o gücü daha yoğun bir şekilde kullanabiliyor. Ben Togay karakterinin hikayeye yakıştığını düşünüyorum. Bu rol bana verildiği için çok şanslıyım. Gelen tepkileri fırsat buldukça okuyorum. Çok başarılı bir Noyan karakterinin oğlu olarak, bir miras devralarak gittik ama mahcup olmadık diye de düşünüyorum" dedi.

"MÜTHİŞ BİR SANAT YÖNETİMİ VAR"

Setten hatıra olarak yanınızda ne götürmek isterdiniz sorusuna esprili bir dille "Şuradan bir köyü alıp götürmek isterdim. Yaşadığımız dünyadan hiçbir farkı olmayan müthiş bir sanat yönetimi var. Bu muazzam işin karşılığını seyirci zaten veriyor. İleride, başka koşullarda çok daha iyi işler de yapacağımızı düşünüyorum" yanıtını verdi.