Ceren Hindistan'dan Ümit Aslan hakkında ağır ithamlar: ‘Onun yüzünden evlatlıktan reddedildim’

Oyuncu model Ceren Hindistan, önceki gün kızı Arya'nın babası Ümit Aslan'a ağır ithamlarda bulundu. Aslan'ın kendisinin ve kızının tüm ihtiyaçlarını karşıladığına dair konuşmalar yapmasına sinirlenen Hindistan, eski eşinin öz amca kızıyla imam nikahlı bir şekilde aynı evde yaşadığını anlattı.Hindistan, Aslan hakkında şunları söyledi: "Bana her seferinde, o şizofren bir kadın. Kiminle beraber olsam kadınları bulup rahatsız ediyor demişti, inanmıştım. O kadın bana ağıza alınmayacak küfürler etti. Ümit de ayaklarıma kapandı ve ne yazık ki affettim. Akabinde annem, babam beni evlatlıktan reddetti. Hamileyim diye evimi kapatıp beni Antalya'ya götürdü Ümit. Hesabımdaki 80 bin lirayı kendi hesabına geçirdi ve beni en yakın arkadaşlarımla aldattı. Hep dayak yedim, yerlerde sürüklendim. Kimliğimi, telefonumu aldılar.Gidecek bir yerim olmadığı için defalarca affetmek zorunda kaldım. Çocuğum doğduğunda hemen kimlik çıkarmadı. Kimlik çıkardığı gün evi terk ettim. Arya 6 aylıkken evin elektriğini kestirip evden attı bizi. İnkar ettiği her şeyi kanıtlayabilirim. Yıllardır velayet davası açıp benim sevgilimi diline dolayıp kafayı yemiş şekilde bana ve aileme saldırıyor. Aç köpek sen önce benden çaldığın paraları ver. 6 senedir ne nafaka istedim ne dava açtım. Ben senin bir kuruşuna tenezzül etmemişken sen benim hakkımda nasıl böyle konuşabiliyorsun.Benim çocuğumun sağlık sigortasından, okuluna, tatiline kadar her şeyi sevgilim karşıladı." Hindistan, uluslararası ticaret yaptığını, sevgili eline bakan biri olmadığını söyleyerek, "12 senelik oyunculuk hayatımda kazandığım servetim babamın hesabındaydı. Gururumdan arayıp istemedim. Keşke beni reddetmelerine rağmen gidip kapılarını çalsaydım" dedi.