Simge Sağın kişisel verilerini ele geçiren kabin memuruna dava açtı

'HESAP AÇMAMI KENDİSİ İSTEDİ'

BEYKOZ Asliye Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen duruşmada Asil Nadir A. , Simge Sağın'ı tanıdığını belirterek şunları söyledi: "Adına Facebook hesabı açmamı kendisi istemişti. Ben de rızası olduğundan açtım. 2010-2014 yılları arasında hesabı ben yönettim, konser bilgilerini vs. paylaşıyordum. Simge kendisinin ekip kurduğunu, söyleyip 'Artık Facebook hesabımı yönetme' dedi. Ben de 2015'ten beri bu hesabı kullanmıyorum. Simge gibi davranıp kimseyle konuşmadım." Mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.