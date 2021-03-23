Simge Sağın kişisel verilerini ele geçiren kabin memuruna dava açtı

'Adımı kullanıp iş adamları ile yazıştı, itibarım zedelendi'
Kabin memuru Asil Nadir A., kendisini şarkıcı Simge Sağın olarak tanıtıp Facebook'ta sahte profil hesabı açtı. Ünlü şarkıcının kişisel verilerini kullanan memur, iş insanları ile cinsel içerikli yazışmalar yaptı, yüz yüze görüşmeler ayarladı. Kabin memuru 13 Aralık 2019'da Ferruh T. ile Simge Sağın olarak konuşmak istedi. Ferruh T. bu durumdan şüphelenerek Sağın'ın menajeri Özgür Aras'ı arayarak durumu bildirdi.
Bu gelişme sonrası Sağın, avukatı aracılığıyla kabin memurundan 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan şikayetçi oldu. Dilekçede, fotoğraf ve kişisel bilgilerinin kullanılarak Sağın'ın itibarının zedelendiği ve insanların kandırıldığı belirtildi.
Suçlamayı kabul etmeyen Asil Nadir A.'nın telefonu, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. İnceleme raporunda; kabin memurunun üçüncü kişilere kendisini Sağın olarak tanıtıp cinsel içerikli sohbetler yaptığı tespit edildi. Savcılık soruşturmayı tamamlayarak şüpheli hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.
'HESAP AÇMAMI KENDİSİ İSTEDİ'
BEYKOZ Asliye Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen duruşmada Asil Nadir A. , Simge Sağın'ı tanıdığını belirterek şunları söyledi: "Adına Facebook hesabı açmamı kendisi istemişti. Ben de rızası olduğundan açtım. 2010-2014 yılları arasında hesabı ben yönettim, konser bilgilerini vs. paylaşıyordum. Simge kendisinin ekip kurduğunu, söyleyip 'Artık Facebook hesabımı yönetme' dedi. Ben de 2015'ten beri bu hesabı kullanmıyorum. Simge gibi davranıp kimseyle konuşmadım." Mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.