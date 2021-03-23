Tolga Bayar'den eşi Ebru Bayar hakkında suç duyurusu! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti...

'OĞLUMU AYLARDIR GÖRMÜYORUM'

Eşi Ebru Bayar'ın çocuğuna vurduğunu, şiddet gösterdiğini ve kendisine iftira attığını ileri süren Bayar, şunları söyledi: "Oğlumu 2020 yazından beri görmüyorum. Annesiyle birlikte evden ayrıldı. Mahkeme kararıyla iki haftada bir görebiliyorken daha sonraları koronavirüs tedbirleri nedeniyle hiç göremez oldum. Eğer çocuğum istismarla ilgili bir durumdan şikayetçi ise bunun sorumlusu annesidir. Acilen gerekli tedbirlerin alınmasını istiyorum."