Tolga Bayar'den eşi Ebru Bayar hakkında suç duyurusu! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti...

'İftira atıyor, istismar eden asıl kendisi'
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'la ilişkisi olduğu öne sürülen iş insanı Tolga Bayar, 5 yıllık eşi Ebru Bayar'a boşanma davası açtı. İhanete uğradığını öne süren Ebru Bayar da, 'zina' gerekçesiyle karşı boşanma davası açtı. Ebru Bayar, eşiyle hiçbir sorun yokken Tuğçe Tayfur'un araya girdiğini ve boşanma aşamasına geldiklerini ileri sürdü. Ayrıca Tolga Bayar'ın oğullarına kötü davrandığını ve istismar ettiğini ileri sürdü. Ebru Bayar'ın bu iddiası sonrası Tolga Bayar da harekete geçerek eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.
'OĞLUMU AYLARDIR GÖRMÜYORUM'
Eşi Ebru Bayar'ın çocuğuna vurduğunu, şiddet gösterdiğini ve kendisine iftira attığını ileri süren Bayar, şunları söyledi: "Oğlumu 2020 yazından beri görmüyorum. Annesiyle birlikte evden ayrıldı. Mahkeme kararıyla iki haftada bir görebiliyorken daha sonraları koronavirüs tedbirleri nedeniyle hiç göremez oldum. Eğer çocuğum istismarla ilgili bir durumdan şikayetçi ise bunun sorumlusu annesidir. Acilen gerekli tedbirlerin alınmasını istiyorum."
'TUĞÇE TAYFUR İLE EV TUTTU'
Ebru Bayar, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılarak eşi Tolga Bayar'ın kendisini evden attırıp, evi kapattığını, evdeki eşyaları vermediğini ve Tuğçe Tayfur'la yeni bir ev tutarak birlikte yaşamaya başladıklarını iddia etti.