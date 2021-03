ÇOCUK Şarkıları albümüyle Türkiye Down Sendromu Derneği ile gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi ses getiren Özgün, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne özel canlı yayın yaptı. Özgün'ün Instagram hesabından yayınlanan programa oyuncu Aslı Tandoğan ve şarkıcı Gökhan Türkmen de katıldı. Özgün, yayın sırasında down sendromlu çocukların sorunlarına da değindi.