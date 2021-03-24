Haberler Günaydın Haberleri Kim Kardashian'a benzemek isteyen Ece Erken, Şeyma Subaşı ve Meryem Uzerli'nin hazin sonu! Bir ev parası harcayan ünlülerin son hali fiyasko oldu!
Giriş Tarihi: 24.3.2021 10:08 Son Güncelleme: 24.3.2021 10:44

'a benzemek isteyen , ve Meryem Uzerli'nin hazin sonu! Bir ev parası harcayan ünlülerin son hali fiyasko oldu!

Kim Kardashian'a benzemek isteyen Ece Erken, Şeyma Subaşı ve Meryem Uzerli'nin hazin sonu! Bir ev parası harcayan ünlülerin son hali fiyasko oldu!

Dünyaca ünlü Amerikalı magazin yıldızı 'a özenen , Meryem Uzerli ve gibi ünlü Türk isimler hüsrana uğradı. Kim Kardashian'a benzemek için Dr. Simon Ouiran'ın kapısını çalan ünlüler, binlerce dolar harcadı ancak sonuç tam bir fiyasko oldu. Botoks için 3 bin dolar veren Ece Erken, bir ay yüzünü oynatamadı. Şeyma Subaşı'nın ise burnu yamuldu. ameliyatlar için ev parası bile harcayan pek çok ünlü isim, büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Dünyaca ünlü Amerikalı yıldız Kim Kardashian'ın desteklediği kendisi gibi Ermeni asıllı estetisyen Dr. Simon Ourian, Türk kadınlarını isyan ettirdi.

En ucuz işleme 3 bin dolar yani yaklaşık 24 bin TL alan ünlü estetisyen, Türk kadınlarının yüzünü mahvetti.

Ece Erken de 3 bin dolar verip botoks yaptırdığı ünlü doktor nedeniyle bir ay yüzünü oynatamadığını açıkladı.

EV PARASI VEREN VAR!

Doktor Simon'a bir dizi estetik için tam 160 bin dolar veren Şeyma Subaşı'nın burun ucu estetiği yanlış yapılınca burnu yamuldu.

Begüm Şen, Nil Bentürk, Dila Tarkan, Meryem Uzerli gibi birçok ünlü de neredeyse ev parası verdikleri estetisyen nedeniyle ikinci bir operasyon geçirmek zorunda kaldı.

Ünlü estetisyen Dr. Ali Kerim Diler de birçok hastasının Simon'dan gelip yüzünü düzelttirmek istediğini söyledi.

SOSYETİKLER AKIN EDİYOR

Dünyaca ünlü estetik cerrahı Dr. Simon Ourian, Türk sosyetesinden o kadar büyük ilgi gördü ki; 2019 yılında özel bir davetle İstanbul'a geldi. Siren Ertan Kayalar ve Şebnem Dinçgör gibi birçok isim de Ouiran'a İstanbul'da küçük müdaheleler yaptırdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kim Kardashian'a benzemek isteyen Ece Erken, Şeyma Subaşı ve Meryem Uzerli'nin hazin sonu! Bir ev parası harcayan ünlülerin son hali fiyasko oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA