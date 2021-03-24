Kim Kardashian'a benzemek isteyen Ece Erken, Şeyma Subaşı ve Meryem Uzerli'nin hazin sonu! Bir ev parası harcayan ünlülerin son hali fiyasko oldu!

Dünyaca ünlü Amerikalı yıldız Kim Kardashian'ın desteklediği kendisi gibi Ermeni asıllı estetisyen Dr. Simon Ourian, Türk kadınlarını isyan ettirdi.
En ucuz işleme 3 bin dolar yani yaklaşık 24 bin TL alan ünlü estetisyen, Türk kadınlarının yüzünü mahvetti.
Ece Erken de 3 bin dolar verip botoks yaptırdığı ünlü doktor nedeniyle bir ay yüzünü oynatamadığını açıkladı.
EV PARASI VEREN VAR!
Doktor Simon'a bir dizi estetik için tam 160 bin dolar veren Şeyma Subaşı'nın burun ucu estetiği yanlış yapılınca burnu yamuldu.
Begüm Şen, Nil Bentürk, Dila Tarkan, Meryem Uzerli gibi birçok ünlü de neredeyse ev parası verdikleri estetisyen nedeniyle ikinci bir operasyon geçirmek zorunda kaldı.
Ünlü estetisyen Dr. Ali Kerim Diler de birçok hastasının Simon'dan gelip yüzünü düzelttirmek istediğini söyledi.