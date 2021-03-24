Kim Kardashian'a benzemek isteyen Ece Erken, Şeyma Subaşı ve Meryem Uzerli'nin hazin sonu! Bir ev parası harcayan ünlülerin son hali fiyasko oldu!

SOSYETİKLER AKIN EDİYOR

Dünyaca ünlü estetik cerrahı Dr. Simon Ourian, Türk sosyetesinden o kadar büyük ilgi gördü ki; 2019 yılında özel bir davetle İstanbul'a geldi. Siren Ertan Kayalar ve Şebnem Dinçgör gibi birçok isim de Ouiran'a İstanbul'da küçük müdaheleler yaptırdı.