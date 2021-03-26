Perşembe akşamına Bir Zamanlar Çukurova damgasını vurdu!

Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın geçtiğimiz akşam yayınlanan 89.bölümüne Demir'in evlenme teklifi damgasını vurdu. Züleyha, bunca yıldan sonra Demir'e kalbini açınca, ikisi arasında ilk kez duygular aynı zamanda karşılıklı hale geldi.
89. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Tam da Züleyha'yı aşka zorlamaktan vazgeçmiş, yeni bir aşka yelken açmaya hazırlanmışken, Demir kendisine atılan adıma adeta koşarak gitti. Demir, Ümit'in kalbini kırmadan ondan ayrılmaya çalışsa da istediği gibi yapamadı. Ama anlaşılacağından çok emin olduğundan, Züleyha'yı tatile götürdü. Baş başa romantik bir tatil geçiren çift, tatilin sonunda da, kağıt üzerindeki evliliklerini gerçek bir aşk evliliğine dönüştürecek adımı attılar. Demir, Züleyha'ya evlilik teklif etti ve Züleyha da büyük bir aşk ile kabul etti.
SEVDA, ÜMİT MESELESİNİ HALLETMEYE GİTTİ AMA GEÇMİŞİ KARŞISINA ÇIKTI
Demir, Ümit'e ayrılık konuşması yapmağa gittiğinde başarılı olamadı. Onu takip eden Sevda, kapıda Demir'i yakaladı ve bu konuyu Züleyha'yı üzmeden halletmesi gerektiğini söyledi. Ancak, çiftin mutlulukları dilden dile dolanırken, Ümit de boş durmadı. Çat kapı, çiftliğe yemeğe bile gitti. Demir'e zor, Sevda'ya çok gergin anlar yaşatan yemeğin ardından, bir gece Demir de eve gelmeyince Sevda tekrar Ümit'in kapısına dayandı. Demir'in evliliğinden elini çekmesi için Ümit'e bağırırken, Ümit kendini tutamadı ve Sevda'nın geçmişini yüzüne vurdu! Duydukları karşısında Sevda da ona bir tokat attı!
FİKRET AŞKI VE NEFRETİ ARASINDA KALDI
Fikret'i intikam arzusundan ne Fekeli ne teyzesi Lütfiye vazgeçirebildi. Lütfiye'ye konağın kapısındaki geceden itibaren hatırladıklarını anlatınca Fikret de Lütfiye de gözyaşlarına boğuldu. Fikret'i intikam savaşının içinde kaybetmek istemeyen Fekeli, Lütfiye Adana'dan ayrılmasın diye bahçede ona bir mutfak ve atölye olarak kullanabileceği yer inşa ettirdi. İki eski dost, yeniden güç birliği yapmaya karar verdi. Müjgan da Fikret'in intikam ateşini söndürmek için çabaladı ancak Fikret, ikna olmadı. Müjgan'dan uzaklaşmak istedi ama onu da yapamadı, Müjgan'a ilan-ı aşk etti. Müjgan bu davanın bir parçası olmayacağını, aşk ve intikam arasında bir seçim yapması gerektiğini söyledi.
ZÜLEYHA HANIMAĞALIĞINI GÖSTERDİ!
Demir, almak istediği arsanın sahibiyle görüşürken ocakbaşında Sevda üzerinden ona sataşan ve uygunsuz sözler sarf eden sarhoş Ramazan'ı dövdü. Kavgayı öğrenen Züleyha, ertesi gün gidip levyeyle Ramazan'ın tüm camlarını indirdi ve onu sertçe uyardı. Bir daha Sevda'ya dil uzatırsa sonuçlarının çok daha ağır olabileceğini gösterdi.
VE FİKRET DEMİR'İN KARŞISINA ÇIKTI!
Demir yolda giderken kenara çekmiş arızalı bir araç görünce inip yardım edecekken biri kafasına vurdu. Demir kendine geldiğinde başında bir çuvalla depodaydı. Başındaki çuval çıkartılıp karşısında Fikret'i görünce büyük bir şok yaşadı!
Bir Zamanlar Çukurova 89. Son Bölüm Tamamı (25 Mart 2021 Perşembe) Full izle! Ümit'in yüreğini yakan Demir - Züleyha aşkı
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