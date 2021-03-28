Son Dakika: Tolgahan Sayışman mutasyonlu koronavirüse yakalandığını duyurmuştu! Şimdi de Almeda Abazi ve oğlu Efehan…

Almeda Abazi, "Yapılan testler sonucunda oğlumuz Efehan, ben ve tüm ev halkının Covid-19 pozitif olduğunu öğrendik. Bu arada eşim Tolgahan da hastaneden çıktı, tedavisi evde devam ediyor. Herkese sağlıklı günler diliyor ve bu hastalığa karşı çok dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.