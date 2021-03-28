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Giriş Tarihi: 28.3.2021 14:40 Son Güncelleme: 28.3.2021 14:51

: koronavirüse yakalandığını duyurmuştu! Şimdi de ve oğlu

Son Dakika: Tolgahan Sayışman mutasyonlu koronavirüse yakalandığını duyurmuştu! Şimdi de Almeda Abazi ve oğlu Efehan…

Ünlü oyuncu ve eşi ’den gelen haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Tolgahan Sayışman'ın testinin pozitif çıkmasının ardından, eşi Almeda Abazi ve oğlu 'ında Koronavirüs'e yakalandığı açıklandı.

Tolgahan Sayışman'ın Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, eşi Almeda Abazi ve oğlu Efehan'ında Koronavirüs'e yakalandığı sosyal medya hesabından duyurdu.

Almeda Abazi, "Yapılan testler sonucunda oğlumuz Efehan, ben ve tüm ev halkının Covid-19 pozitif olduğunu öğrendik. Bu arada eşim Tolgahan da hastaneden çıktı, tedavisi evde devam ediyor. Herkese sağlıklı günler diliyor ve bu hastalığa karşı çok dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Abazi, "30 haftalık hamileyim ve şu an hamileliğimden dolayı ilaç tedavisi uygulanmıyor. Maalesef ki vitaminlerle atlatmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

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MUTASYONLU VİRÜSE YAKALANMIŞTI
Tolgahan Sayışman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mutasyonlu koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.
39 yaşındaki oyuncu, "Covid-19 olduğumu öğrendim.

Bir süredir evde tedavi görüyordum. (Yapılan testler negatifti.) Ancak bugün son olarak yaptırdığım test pozitif çıktı. Yeni mutasyonlu virüs testlerde ilk etapta gözükmeyebiliyormuş.

Tedavime hastanede devam etme kararı aldık. Herkesi çok daha dikkatli olmaya devam ediyorum. Herkese sağlıklı günler temenni ediyorum." şeklinde konuşmuştu.

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Son Dakika: Tolgahan Sayışman mutasyonlu koronavirüse yakalandığını duyurmuştu! Şimdi de Almeda Abazi ve oğlu Efehan…
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