Uğur Akkuş'tan eşi Ebru Şallı'ya moral tatili! Ünlü manken Ebru Şallı'dan Maldivler'den yeni paylaşım

Ebru Şallı ile 2013'te boşandığı Harun Tan'ın oğlu Pars Tan, geçtiğimiz yıl lenfoma kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. O tarihten itibaren oldukça zor zamanlar geçiren Ebru Şallı'nın en büyük destekçisi yine eşi Uğur Akkuş oldu.

EBRU ŞALLI'YA SÜRPRİZ YAPTI

Eşi için her şeyi yapan Akkuş, bu kez Ebru Şallı'yı da alıp bir moral tatiline çıktı. İşi için Umman'a giden Akkuş'un yanında eşi de vardı. Ünlü iş adamı Umman'da eşine bir sürpriz yapmak istedi, deniz uçağı ile Şallı'yı Maldivler'e götürdü.

Ünlü manken Ebru Şallı'dan Maldivler'den yeni paylaşım | Video

MORAL TATİLİNDEN YENİ PAYLAŞIM

Ünlü manken Ebru Şallı ise eşiyle birlikte tatilin tadını çıkarttı. Sosyal medyada yapılan paylaşımların altına ise binlerce beğeni ve yorum geldi.