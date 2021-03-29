Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 188. bölümünde neler yaşanacak? Hızır, Ceylan’ın ayak izlerini takip ediyor!

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizilerinden "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"'ın yeni bölümünde yaşanacaklar merak ediliyor. Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan), Ali Sürmeli (Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar) ve Engin Benli (Yaman) gibi dev isimlerin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın, 188. bölümünün detayları ortaya çıktı. İşte EDHO'nun merakla beklenen yeni bölümünün ayrıntıları...
Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin infaz edilmesinin ardından intikam yemini eder. Gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, eşinin attığı her adımı izleyerek sorumluları bulmak ister. Tuncay ise Ceylan Çakırbeyli'nin ölümünden sorumlu olanları Hızır Çakırbeyli'ye yem yapar ve onu da tuzağa çekmek ister. Hızır Çakırbeyli, izlediği adımların ardından av mı avcı mı olacağına karar vermek zorunda kalır.
Masada kardeşi Selman'ın infaz edilmesinin ardından sinirini babası Hamdi Korkmaz ve Seko'dan çıkaran Yaman Korkmaz, tarafını seçmek zorunda kalır. Tuncay ve İshak ise Yaman Korkmaz'ı öldürmesi için işi Demir'e ihale eder. Yaman Korkmaz'ı öldürmek için Ankara'dan ekip çağıran Demir, kendi kazdığı kuyuya düşer ve Haşmet Façalı'nın uzattığı namluyla ölür.