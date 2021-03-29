Fevzi Kaan Türker nasıl fenomen olduğunu anlattı... 'Gelecekte neler yapmak istiyorsun?' sorusuna bakın ne cevap verdi!

Samsun'da yaşayan Fevzi, gizlice açtığı yayınlardan sonra sosyal medyada bir anda ilgi odağı haline gelmesinden, gelecekteki hayallerinden ve açtığı canlı yayınlara en çok kimin katılmasını istediğinden bahsetti. Ve tabii ki biraz da müzik şölenine dönüştürdük sohbetimizi.

Nasıl başladı bu müzik yolculuğu? Nasıl bu kadar büyük bir kitleye ulaştın Fevzi?

Benim babam piyanist. Yasaklardan dolayı düğünlere gidemiyor. O yüzden orgunu eve getirdi. Ben de annemin telefonundan gizlice org çalıp şarkı söylediğim canlı yayınlar açmaya başladım. Keşfet'e düştüm. Fenomen oldum. Sonra ailem öğrendiğinde de çok mutlu oldu. Ben de mutlu oldum.

İçinde müzik aşkı var mıydı hep?

Vardı.