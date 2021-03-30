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Giriş Tarihi: 30.3.2021

Hızır intikam yemini ediyor

Hızır intikam yemini ediyor

dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam; eşi Ceylan'ın infaz edilmesinin ardından intikam yemini eden Hızır, sorumluları bulmak için harekete geçecek.

HIZIR Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin infaz edilmesinin ardından intikam yemini eder. Gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, eşinin attığı her adımı izleyerek sorumluları bulmak ister. Tuncay ise Ceylan Çakırbeyli'nin ölümünden sorumlu olanları Hızır Çakırbeyli'ye yem yapar ve onu da tuzağa çekmek ister. Hızır Çakırbeyli, izlediği adımların ardından av mı avcı mı olacak. Masada kardeşi Selman'ın infaz edilmesinin ardından sinirini babası Hamdi Korkmaz ve Seko'dan çıkaran Yaman Korkmaz, tarafını seçmek zorunda kalır. Tuncay ve İshak ise Yaman Korkmaz'ı öldürmesi için işi Demir'e ihale eder. Ankara'dan ekip çağıran Demir, kendi kazdığı kuyuya düşer ve Haşmet Façalı'nın uzattığı namluyla ölür. Kimsesiz Doğan'ı öldürmek için canla başla uğraşan Hamdi Korkmaz, oğlu Selman'ın ölümünden de onu sorumlu tutar. atv 20.00
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Hızır intikam yemini ediyor
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