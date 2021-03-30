Uraz Kaygılaroğlu yatak pozu paylaştı sosyal medya çalkalandı! Uraz Kaygılaroğlu'nun yatak pozunu Berrak Tüzünataç mı çekti?

Son olarak Sefirin Kızı dizisi ile adından söz ettiren Uraz Kaygılaroğlu'nun kendisi gibi oyuncu Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
İkilinin sosyal medya hesaplarından da çekinmeden ilan ettikleri sürpriz aşk sonrası Uraz Kaygılaroğlu ile sevgilisi Berrak Tüzünataç hayranlarının markajına girdi.
İkiliyi sıkı takip edenler Uraz Kaygılaroğlu'nun yatak pozu sonrası yakışıklı oyuncuyu soru yağmuruna tuttular.
Uraz Kaygılaroğlu'nun "bi de şu cama perde lazım" notu ile paylaştığı yatak pozu sonrası "Berrak mı çekti?" yorumları yapıldı.
Öte yandan Berrak Tüzünataç'ın da bu karşılık tekneden yaptığı paylaşım aşıkların deniz sefasını ortaya çıkardı...
Berrak Tüzünataç geçtiğimiz günlerde sevgilisi Uraz Kaygılaroğlu'nun balkonunda güneşlenirken yaptığı paylaşımla çok konuşulmuştu...