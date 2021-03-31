Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Ece Hakim ortaya çıktı! Harvard'da okuyan Ece Hakim'den aylar sonra ilk paylaşım

22 yaşındaki genç oyuncu Ece Hakim, ATV ekranlarının fenomen yapımlarından "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde Zeynep karakterine hayat veriyor, başarılı oyunculuğuyla göz dolduruyordu.
Ece Hakim, 2016 yılında Harvard Üniversitesi'nde tam burslu okumaya hak kazandıktan sonra da "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisine veda etmişti.
ORTAYA ÇIKTI
Bir süredir sosyal medyadan uzak duran Ece Hakim, dün akşam yaptığı paylaşımla bu durumun nedenini açıkladı.
Bitirme tezini hazırlayan Hakim, Instagram'da paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Merhaba! Uzun süredir Instagram'da aktif değildim çünkü Harvard'da bitirme tezim üzerine çalışıyordum. Kadının toplumdaki yerine dair sahip olduğum hassasiyeti beni takip edenleriniz bilir. Psikoloji bitirme tezimi de kullandığımız dilin, erkek egemen alanlarda çalışan kadınlara karşı sahip olduğumuz bilinçdışı inançları nasıl etkilediği üzerine yazdım. Bu yorucu ama ödüllendirici süreç boyunca destekleri için tüm aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim."