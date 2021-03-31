Haberler Günaydın Haberleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Ece Hakim ortaya çıktı! Harvard'da okuyan Ece Hakim'den aylar sonra ilk paylaşım
Giriş Tarihi: 31.3.2021 10:08 Son Güncelleme: 31.3.2021 10:08

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i ortaya çıktı! 'da okuyan Ece Hakim'den aylar sonra ilk paylaşım

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Ece Hakim ortaya çıktı! Harvard'da okuyan Ece Hakim'den aylar sonra ilk paylaşım

ekranlarının fenomen yapımlarından "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde Zeynep karakterine hayat veren genç oyuncu , 2016 yılında ’nde tam burslu okumaya hak kazanınca diziden ayrılmıştı. Şimdilerde 'nde eğitimini sürdüren Ece Hakim, bir süredir sosyal medyada paylaşım yapmayınca merak konusu olmuştu. Dün ortaya çıkan genç oyuncu, neden sosyal medyadan uzak kaldığını açıkladı. Ece Hakim'in paylaşımı, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

22 yaşındaki genç oyuncu Ece Hakim, ATV ekranlarının fenomen yapımlarından "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde Zeynep karakterine hayat veriyor, başarılı oyunculuğuyla göz dolduruyordu.

Ece Hakim, 2016 yılında Harvard Üniversitesi'nde tam burslu okumaya hak kazandıktan sonra da "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisine veda etmişti.

ORTAYA ÇIKTI

Bir süredir sosyal medyadan uzak duran Ece Hakim, dün akşam yaptığı paylaşımla bu durumun nedenini açıkladı.

Bitirme tezini hazırlayan Hakim, Instagram'da paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Merhaba! Uzun süredir Instagram'da aktif değildim çünkü Harvard'da bitirme tezim üzerine çalışıyordum. Kadının toplumdaki yerine dair sahip olduğum hassasiyeti beni takip edenleriniz bilir. Psikoloji bitirme tezimi de kullandığımız dilin, erkek egemen alanlarda çalışan kadınlara karşı sahip olduğumuz bilinçdışı inançları nasıl etkilediği üzerine yazdım. Bu yorucu ama ödüllendirici süreç boyunca destekleri için tüm aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim."

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Zeynep'i Ece Hakim ortaya çıktı! Harvard'da okuyan Ece Hakim'den aylar sonra ilk paylaşım
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