Ünlü oyuncu Wilma Elles ve eski eşinin nitelikli dolandırıcılıktan yargılanmasına başlandı! Wilma Elles hakkında zorla getirilme kararı!

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Wilma Elles ve eski eşi Arif Kerem Göğüş şüpheli sıfatıyla yer almıştı. İddianamede şikayetçilerin şüpheli Göğüş'ün yetkili olduğu şirketlerince projelendirilip, satış ofisleri kurularak maket üzerinden gayrimenkul satış sözleşmeleri yapıldığı aktarılmıştı. Satış işlemlerinin de yapıldığının anlatıldığı iddianamede, bu projelerin bir kısmına başlanmadığı, bir kısmının ise yapımının tamamlanmadığı belirtilmişti. Şikayetçilerin yapmış olduğu sözleşmeler karşılığında ödemelerin önemli miktarını gerçekleştirmiş olmasına rağmen gayrimenkulleri alamadıkları da iddianamede anlatılmıştı. İddianamede Wilma Elles ile Arif Kerem Göğüş'ün birlikte hareket ettikleri anlatılarak, "Her iki şüphelinin de birlikte hareket etmek suretiyle 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri anlaşılmıştır" denilmişti. Ünlü oyuncu Elles ve eski eşi Göğüş hakkında 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan 7'şer kez 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.