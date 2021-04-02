Kardeş kavgasının ateşi Fekeli’yi yaktı! Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova

Eve geldiğinde, Züleyha ile uzun zaman sonra yine büyük bir kavga ettiler. Ancak, artık gerçekten birbirlerini tanıyan ve anlayan bir çift olduklarından Züleyha, Demir'i sakinleştirdi ve öfkesinin önüne geçmek için bildiklerini sakladığını anlattı.

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FİKRET ALMANYA'YA DÖNERKEN, DEMİR TÜM HİKÂYEYİ ÖĞRENDİ

Fekeli'nin hastanede olduğunu öğrenince Züleyha ziyarete gitti. Ancak odaya çıkarken Lütfiye'nin Fikret ile konuşmalarını duydu. Lütfiye, Fikret'e annesinin Adnan ile ilişkisini anlattığı mektubunu okudu. Fikret inanamasa da, Lütfiye böyle pek çok mektup olduğunu anlattı. Fikret, gittikten sonra odaya çıkan Züleyha, Lütfiye'yi doktor çağırınca, mektubu alabilmek için çantayı alıp çıktı. Demir, mektubu okuyunca hikayenin gerçekliğine ikna oldu. Babasının kimseye saldırmadığını göstermek için de mektubu tüm Adana duvarlarına astırdı. Tam da Fikret, Almanya'ya gitmek üzere evden çıktığından tüm sokaklar bu mektup ile donatılmıştı!

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