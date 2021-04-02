Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenleri vasiyetine itiraz etmişti... Miras davasında masraf krizi çıktı!

Vasiyetnameye göre sanatçının Üsküdar Kandilli'deki evi ile bankalardaki paraları derneğe kaldı. Dursunoğlu, otomobilini, uzun yıllardır yanında çalışan Ümit Yazıcı'ya bırakırken, şahsi eşyalarını ise yeğeni Güliz Buyrukbilen'e bıraktı. Ancak bu vasiyet henüz yerine getirilemedi.