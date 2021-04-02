Sıla ve Davut Güloğlu’nun 5 yıllık düşmanlığı!

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, 4 Ağustos 2016 tarihinde düzenlenen Yenikapı mitingine katılanlar için 'şov' ifadesini kullanmıştı. Şarkıcı Davut Güloğlu ise katıldığı bir televizyon programında, Sıla'ya "S… olsun gitsin" şeklinde hakaret etmişti. Sıla'nın şikayeti üzerine Davut Güloğlu'na hakaret suçundan 8 bin 500 TL adli para cezası verilmişti.
2 ŞARKICI ARASINDA İPLER GERİLMİŞTİ
Karadeniz şarkılarıyla tanınan sanatçı Davut Güloğlu ve ünlü şarkıcı Sıla arasındaki gerilim devam ediyor. İki şarkıcı arasında 15 Temmuz Darbesi sonrası sözlü atışmalar yaşanması sonucu davalar açıldı. Sıla'nın Davut Güloğlu'na açtığı 'Hakaret' davası sonucu ünlü sanatçı Davut Güloğlu, 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Bunun üzerine Güloğlu, avukatı aracılığıyla yeniden mahkemeye başvurarak yargılanmasının yenilenmesini ve ceza infazının durdurulmasını istedi.
5 YIL SONRA SILA HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
5 yıl önce iki şarkıcı arasında yaşanan bu çatışmaların ardından sanatçı Davut Güloğlu, yeniden harekete geçerek avukatı aracılığıyla şarkıcı Sıla hakkında İstanbul Anadolu Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Güloğlu'nun avukatı Fırat Söylemez, savcılığa verdikleri şikayet dilekçesinde şarkıcı Sıla'nın 4 Ağustos 2016 tarihinde Nişantaşı'nda toplantıdan çıktığı sırada 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne katılıp katılmayacağının sorulması üzerine 'Hayır, katılmayacağım. Kesinlikle darbe karşıtıyım, ama böyle bir şovun içinde yer almayacağım.' demesinin Güloğlu'nu üzdüğünü ve kamu güvenliği için tehlike oluşturduğunu belirtti.
'HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA İTTİ'
Sanatçı Davut Güloğlu'nun avukatı Fırat Söylemez, savcılığa verdikleri şikayet dilekçesinin devamında şarkıcı Sıla'nın sarf ettiği bu sözlerin hain darbe girişiminde vefat eden şehit ve gazi yakınlarına yönelik olduğu, Sıla'nın kullandığı bu sözlerin şarkıcı Davut Güloğlu'nu kötü etkilemekle birlikte tahrik edici ve aşağılayıcı nitelikte olduğu, tüm bunlardan dolayı ünlü şarkıcının 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu işlediği gerekçesiyle ünlü şarkıcı Sıla'nın cezalandırılması istedi.