‘Önce tüp kamyonunun altında kalıyordum sonra kaşım patladı’

Alican Aytekin, son dönemin en dikkat çeken oyuncularından... İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde iç mimarlık öğrenimi görürken oyuncu olmaya karar veren Aytekin, daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi TV Haberciliği ve Programcılığı Bölümü'nden mezun oldu. Genç oyuncunun kariyerindeki yükseliş ise oyunculuk eğitimi almasıyla başladı. Sempatik tavırlarıyla oynadığı bütün karakterleri sevdiren Aytekin, hiperaktif bir çocukluk geçirmiş.Her zaman güler yüzüyle evlere konuk olan ünlü oyuncuyla ilkokul yıllarına döndük. Samsun'un Atakum ilçesinde büyüyen Aytekin, hayatında unutamadığı, bir iz bırakan o gün yaşadıklarını şöyle anlattı: "Çok yaramaz değildim ama çok hareketliydim. Diğer çocuklardan biraz daha fazla hayal gücüm vardı. Galiba o yüzden de hep kendimi farklı hayallerde koşuştururken bulurdum. Tam gününü hatırlayamıyorum ama ilkokulun ilk haftasıydı galiba, okuldan çıktım, ablamlarla beraber eve geliyoruz, tabii bir yandan da aynı sokakta oturduğum sınıf arkadaşlarımla koşturup yakalamaca oynuyoruz... Tam arkadaşım beni ebelemesin diye kaçarken hızla gelen bir tüp arabasının altında kalıyordum, son anda kurtuldum. Çok korkmuştum. O anda oyun oynamayı bıraktık, sakin sakin eve gittim, anneme söylemedik olanları. Ancak olaylar bununla sınırlı kalmadı."Oyuncu, aynı gün başına gelenleri anlatmaya şöyle devam etti: "Alt komşumuz annemi çağırdı. Ben de durur muyum tabii, gittim onunla. O sırada merdivenin korkuluklarından tuttum, kendimi öne arkaya sallıyorum. Meğer durduğum merdivenin basamağı kırıkmış, ayağımın altından kaymasıyla benim merdivenlerden yuvarlanmam bir oldu. Hemen annemler geldi tabii, yüzümde bir sıcaklık hissediyordum, ama ne olduğunu anlayamamıştım. Annem kucakladı beni ve acile götürdü. Orada anladım olanları. Kaşım yarılmış. Kaşıma 8 dikiş atıldı."Küçükken dikiş atıldığı için kaşının çıkmamasına ilk başlarda üzüldüğünü belirten Alican Aytekin, sonrasında bu durumdan memnun olduğunu söyledi: "5. sınıfa geçtiğimde insanlar havalı durmak için kaşlarına makineyle kesik attırıyorlardı. Ben de bunu ilk ben buldum diye seviniyordum. Sonrasında da bu yaramı çok sevdim. Büyüyünce de kapattırmak için hiçbir şey yapmadım. Ama televizyonda iş yaparken makyajla kapatıyorlar, bence kapatılmamalı, o benim yaşanmışlığım."