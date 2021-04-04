Ölümünün üzerinden 6 yıl geçti...İşte Kayahan’a dair bilinmeyen 16 özel detay!

3. Dini ve milli değerlere büyük önem verirdi. Türk bayrağına, İslam'a ve Atatürk'e gönülden bağlıydı. Saatinin içinde ve kolyesinde ay yıldız deseni, ceketinin yakasında Atatürk rozeti taşırdı. Küçükken kendisini teravih namazlarına götüren ve Kuran-ı Kerim okutan dedesini hep rahmetle anardı.

4. Pazar günleri Kayahan için çok önemliydi. Mutfağa girer tüm ailesi ve çalışanları için yemek hazırlardı. Yapmaktan en çok keyif aldığı yemekler; çoban kavurma ile nohutlu köfteydi.

5. Çocuklarını da değerlerimize bağlı yetiştirmeye gayret etti. Eşi İpek Açar'ın da yardımıyla kızları Aslı Gönül'e sureleri ve duaları öğretti. Kızına "Evden ayrılırken 'Bay bay' deme! O sözü bırak Amerikalılar söylesin. Biz Türküz; sen evden ayrılırken geride kalanlara 'Allaha emanet ol' demelisin" diyerek öğüt verirdi.

6. Dolmakalemi çok sever ve sürekli not tutardı. Yatağının başucunda kalem, kağıt ve su bulundururdu. Geceleri uyanır not tutardı. Tuttuğu notlar kimi zaman bir konuşma metni, kimi zaman bir şarkı sözü olurdu. O kağıtları da asla atmaz, saklardı.