Acun Ilıcalı filosuna adeta yüzen bir saray ekliyor... Acun Ilıcalı'nın yeni oyuncağı 140 milyon TL!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasını gerçekleştirdiği Dominik Cumhuriyeti'ne direkt uçmak için Kanada imalatı Global Express XRS 2012 model uçak satın almıştı.

Takvim'in haberine göre; bunun için 13 milyon dolar yani yaklaşık 106 milyon TL ödeyen ünlü televizyoncunun şimdi de yeni bir tekne siparişi verdi.

Hız tutkusu ile bilinen Ilıcalı'nın; Ferrari arabası, Aston Martin arabası, Honda ve Yamaha marka yarış motosikleti, Lamborghini yarış teknesi, Donzi yarış teknesi ve Survivor isimli bir yatı bulunuyordu.





8 KAMARA, 6 MÜRETTEBAT

Daha büyük bir yat satın almak için kolları sıvayan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Tuzla'da bir tersaneye özel bir sipariş vermiş. Türkiye'de yapılan en uzun tekneler arasında yerini alacak olan bu yatın uzunluğu tam 48 metre olacakmış. 8 kamaralı olacak teknede 6 mürettebat hizmet verecekmiş. Acun Ilıcalı, bu teknesini de 2022 yılının ortasında denize indirecekmiş. Bu işe Acun Ilıcalı kadar teknesinde ağırlamaktan mutluluk duyduğu onlarca dostu da sevinmiştir…