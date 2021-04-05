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Giriş Tarihi: 5.4.2021 14:37 Son Güncelleme: 5.4.2021 14:37

'den dört dörtlük birincilik! ATV rakiplerine fark atarak zirvede tek başına yer aldı!

ATV'den dört dörtlük birincilik! ATV rakiplerine fark atarak zirvede tek başına yer aldı!

Son 5 yıldır ’nin en çok izlenen televizyon kanalı olan , 2021’in yılına da birincilikle devam ediyor. Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Mart ayında da Tüm Gün – Tüm Kişiler, Tüm Gün – AB, Tüm Gün – 20+ ABC1 ve Prime Time – Tüm Kişiler kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla rakiplerine fark atarak zirvede tek başına yer aldı.

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşımaya devam ediyor. İşte atv'yi ilgiyle takip edilen ve birinciliğe taşıyan reyting rekortmeni yapımları...

Sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert,

Gönüllere taht kuran program Esra Erol'da,

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !

Gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu,

Samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları,

atv ekranının sevilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detaya yer veren Dizi TV,

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !

İzleyicinin beğeniyle takip ettiği dizilerden, hem aşkın hem de büyük sırların peşindeki soluksuz bir serüveni ekranlara getiren Maraşlı,

Türkiye'nin en güçlü ailelerinden olan Çakırbeyliler'in güç savaşını efsane bir oyuncu kadrosuyla anlatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz,

Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını yazdıran bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikâyesi olan Kuruluş Osman,

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova,

Şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikâyesini anlatan Akıncı,

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikayesini ekrana taşıyan Kardeşlerim,

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !

İntikamdan doğan imkânsız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai,

Ve hafta içi her gün ekranlara gelen günlük dizi Beni Bırakma...

Milyonları ekran başına kilitleyen atv, heyecan dolu dizi ve programlarıyla izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor!

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
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ATV'den dört dörtlük birincilik! ATV rakiplerine fark atarak zirvede tek başına yer aldı!
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