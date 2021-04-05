Dilan Çıtak’a polise hakaretten 2.5 yıl hapis talebi!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz aylarda pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasını deldi. Şarkıcıya, 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Bunun ardından memurlara hakaret ederek görevlerini yapmalarını engelleyen Çıtak hakkında; görevli memura direnme, hakaret ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere aykırılık suçundan soruşturma başlatıldı.
MAFYA MISINIZ?
İfade veren Çıtak, kendisini polisler durdurduğunda köpeğinin kusmaya başladığını ve elindeki raporu polise gösterip hastaneye gitmek istediklerini, bu yüzden cezaya itiraz ettiğini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, ünlü şarkıcıya görevli memurlara hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle dava açtı. İddianamede, Çıtak'ın "Allah belanızı versin, üzerinizdeki üniformaya güvenmeyin. Salak mısınız, mafya mısınız?" dediği anlatıldı. Ünlü şarkıcının 2.5 yıla kadar hapsi isteniyor.