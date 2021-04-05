Dilan Çıtak’a polise hakaretten 2.5 yıl hapis talebi!

MAFYA MISINIZ?

İfade veren Çıtak, kendisini polisler durdurduğunda köpeğinin kusmaya başladığını ve elindeki raporu polise gösterip hastaneye gitmek istediklerini, bu yüzden cezaya itiraz ettiğini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, ünlü şarkıcıya görevli memurlara hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle dava açtı. İddianamede, Çıtak'ın "Allah belanızı versin, üzerinizdeki üniformaya güvenmeyin. Salak mısınız, mafya mısınız?" dediği anlatıldı. Ünlü şarkıcının 2.5 yıla kadar hapsi isteniyor.