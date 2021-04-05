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Giriş Tarihi: 5.4.2021

’a polise hakaretten 2.5 yıl hapis talebi!

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Dilan Çıtak’a polise hakaretten 2.5 yıl hapis talebi!

'in kızı , sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün dışarı çıktı. Şişli'de polis tarafından durdurulan şarkıcıya, 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Bunun üzerine Çıtak, görevli memurlara "Allah belanızı versin, salak mısınız, mafya mısınız?" diyerek hakaret etti. Polisler, Çıtak'ı görevli memura direnme, hakaret ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere aykırılık nedeniyle şikayet etti. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Çıtak'ın, görevli memurlara hakaret suçundan 2,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz aylarda pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasını deldi. Şarkıcıya, 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Bunun ardından memurlara hakaret ederek görevlerini yapmalarını engelleyen Çıtak hakkında; görevli memura direnme, hakaret ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere aykırılık suçundan soruşturma başlatıldı.

MAFYA MISINIZ?

İfade veren Çıtak, kendisini polisler durdurduğunda köpeğinin kusmaya başladığını ve elindeki raporu polise gösterip hastaneye gitmek istediklerini, bu yüzden cezaya itiraz ettiğini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, ünlü şarkıcıya görevli memurlara hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle dava açtı. İddianamede, Çıtak'ın "Allah belanızı versin, üzerinizdeki üniformaya güvenmeyin. Salak mısınız, mafya mısınız?" dediği anlatıldı. Ünlü şarkıcının 2.5 yıla kadar hapsi isteniyor.

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QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
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Dilan Çıtak’a polise hakaretten 2.5 yıl hapis talebi!
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