Erken teşhisin önemi vurgulandı

Türk kanser Derneği, 1-7 Nisan Kanser Farkındalık Haftası'nda bir kez daha erken teşhisin hayati önemine vurgu yaptı. Önceki gün Türk Kanser Derneği binasında gerçekleşen basın toplantısında dünyanın ve Türkiye'nin kanser karnesini paylaşıldı. Toplantıya Türk Kanser Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Duruman, Uzm. Dr. Esat Namal, Op. Dr. Hasan Murat Atay ve sanatçı Betül Demir katıldı. Burak Duruman, yaptığı açıklamada, pandemi döneminde kanserin artış gösterdiğine dikkat çekerek "Hiç kimse kanser taramalarından korkmasın" dedi.