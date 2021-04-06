Fenerbahçe Beko'nun Kaptanı Melih Mahmutoğlu ve voleybolcu Damla Çakıroğlu nişanlandı

Fenerbahçe Beko'nun Kaptanı Melih Mahmutoğlu ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Damla Çakıroğlu, evlilik yolunda ilk adımı bugün attı. Genç çifti bugün takım arkadaşları da yalnız bırakmadı.
ANKARA'DA NİŞANLANDILAR
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, koronavirüs nedeniyle Ankara'da düzenlenen merasime katılamazken, genç çiftin nişan yüzüklerini Fenerbahçe Futbol Takımı antrenörlerinden Volkan Demirel, taktı. Genç çiftin mutlulukları yüzünden okundu. Merasim sonrası bol bol fotoğraf çekimi yapıldı.