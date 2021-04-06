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Giriş Tarihi: 6.4.2021

Sahte dolardan beraat etti

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Sahte dolardan beraat etti

Kibariye’nin eşi ’ın ‘parada sahtecilik’ suçundan 12 yıl hapis talebiyle yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme, suçun işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle Küçükbalçık hakkında beraat kararı verdi

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, geçen yıl 20 Mayıs'ta polisi arayıp gaspa uğradığını ihbar etti. Küçükbalçık ifadesinde, bir arkadaşı vasıtasıyla tanıdığı Hıdır Zordağ'ın çantasını alıp gittiğini, ihbar sonrası polisin, arkadaşları ve Zordağ ile birlikte oturdukları adrese geldiğini, çantasının ise yerde olduğunu söyledi. Açılan soruşturmada, Merkez Bankası tarafından oluşturulan raporda; çantanın içinden çıkan 2 adet 100 doların sahte olduğu belirtildi. Savcılık, şüpheliler Ali Küçükbalçık ve Hıdır Zordağ hakkında, 'Parada sahtecilik suçundan 2 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Mahkeme, atılı suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle, tarafların ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. İki adet sahte 100 dolar ise işlem yapılmak üzere Merkez Bankası'na gönderilecek.
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Sahte dolardan beraat etti
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