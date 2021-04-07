'Kuruluş Osman'da dikkat çeken sahne: Osman bey ihaneti beylere açıkladı!

Bu sözler üzerine Savcı Bey "Öyleyse intikam isterim Osman Bey! Oğlumun kanına karşılık kan isterim" diyerek çıkıştı. Gündüz Bey ise "Ne edecen Osman? Ne edecen gardaşım? Neslimize sürülen bu kara yazıyı nasıl silecen?" diye sordu.

Osman Bey, "Alplarım Söğüt'te onu arar ağabey. Hele bir elime geçireyim. Ama şimdi bu mesele aramızda gizli kalmalıdır. Emmim girdiği ininden çıkıp, önüme düşene kadar. Böyle davranmamız icap eder" dedi ve "Şimdi gidin. Soyumuzun utancını, yüreğimizi dağlayan acınızı, içinize gömün… İninden çıktığı vakit, kanı soyumuzun nice yiğitlerine helaldir…" sözleriyle beyleri yolcu etti.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 53'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.