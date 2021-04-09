3 sezondur zirvenin sahibi Bir Zamanlar Çukurova! Ümit Sevda’nın kızı mı?

GAFFUR İÇİN YOLUN SONU KÜÇÜK KONAK'TA GELDİ!

Gülten'in tarlasını tefecilere kaptırmasının ardından eve gelmesi Saniye tarafından yasaklanan Gaffur, bu kez fena yakalandı! Huğlarda kaldığına herkesi ikna etmek için bin bir dolap çevirip, geceleri gizlice konağa giren Gaffur, gittikçe daha rahat davranınca yakalandı!

Geceleri bırakıp gündüz de ortadan kaybolan, her fırsatta konağa kaçıp yiyip içen Gaffur tam da banyoya girdiğinde Müjgan eve geldi! Banyodan çıkan Gaffur'la karşılaşınca da kıyamet koptu! Müjgan büyük konaktaki herkesi toplayıp, arayıp da bulamadığı fırsatın eline geçmesinin tadını doya doya çıkardı! Züleyha ne diyeceğini bilemedi, Gülten yerin dibine geçti! Gaffur hem konak keyfinden oldu, hem de kalacak yeri kalmasın diye, Demir huğların da boş olanlarını yıktırdı, yaktırdı! Gaffur'un karşısına da Raşit'i dikti! Ne kadar ağlasa da kimseyi kendine acındırmayı başaramayan Gaffur en sonunda camiye sığındı!