Ezo Sunal doğumdan sonra koronavirüse yakalanmıştı... Günlerdir bebeğinden ayrı kalan Ezo Sunal'dan haber var!

Ezo Sunal, kızı ve kendisinin sağlık durumunu anlattı. Nova ile el ele fotoğrafını paylaşan Sunal, altına şu notu düştü:

"Nova 🌟 03.03.2021... Doğumdan 5 gün sonra covid pozitif çıktı testim... 8 gün hastanede, 2 gün evde karantinada kaldım. 10 gün sonra bebeğime kavuşabildim çok şükür. Daha 40'ımız çıkmadan endişe, hastalık, özlem yaşadık ama şimdi daha iyiyiz. Arayan, soran, iyi dileklerini ve dualarını gönderen herkese teşekkürler... Hep yanımızda hissettiren tüm dostlarımız ve ailemiz..."