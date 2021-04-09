Hercai'de Reyyan ve Miran bir 'Umut' arıyor! Reyyan ve Miran oğullarına kavuşabilecekler mi?

Hercai'de gerilim her geçen gün tırmanıyor. Hercai'nin 67. yeni bölümünde neler yaşanacağı araştırılıyor. Akın Akınözü (Miran Aslanbey), Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu), Ayda Aksel (Azize Aslanbey), Macit Sonkan (Nasuh Şadoğlu), Gülçin Santırcıoğlu (Sultan Aslanbey), İlay Erkök (Yaren Şadoğlu), Zuhal Yalçın (Asiye) ve Ayşegül Günay (Füsun) gibi isimleri kadrosunda barındıran Hercai'nin 67. bölümüne sayılı günler kaldı. İşte Hercai dizisinde yaşanacaklar...

REYYAN VE MİRAN OĞULLARINA KAVUŞABİLECEKLER Mİ?

Umut'un, Füsun'un adamları tarafından kaçırılmasıyla hem Reyyan'ın hem de Miran'ın dünyası başına yıkılmıştır.

Miran kararlıdır, bir söz verir sevdiği kadına; neye mal olursa olsun oğlunu bulacak ve eve getirecektir.

Bu amaçla Füsun'un karşısına çıkar ve ne istediğini sorar. Füsun, Miran'ın anlaşma teklifi karşısında şaşkındır.

Ondan yerine getirilmesi hayli güç bir şey yapmasını ister. Miran düşünmeden kabul eder. Ancak bu kez oğluna kavuşmasının önündeki engel babaannesidir.

Azize, Umut'u kendi yöntemleriyle almayı kafasına koymuştur. Miran'a yardım eden sürpriz isim kim? Füsun'un akıbeti ne olacak?