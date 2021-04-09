Kardeşlerim'de Kenan'ın ölümü dengeleri değiştiriyor! Kardeşlerim'den soluksuz izlenecek bir bölüm geliyor...

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. Kardeşlerim'in 8. yeni bölüm detayları da merak ediliyor.