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Giriş Tarihi: 9.4.2021 11:36 Son Güncelleme: 9.4.2021 11:36

'de Kenan'ın ölümü dengeleri değiştiriyor! Kardeşlerim'den soluksuz izlenecek bir bölüm geliyor...

Kardeşlerim'de Kenan'ın ölümü dengeleri değiştiriyor! Kardeşlerim'den soluksuz izlenecek bir bölüm geliyor...

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “” yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor. Kardeşlerim'in 8. yeni bölüm detayları da merak ediliyor. İşte kadrosunda; Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen) ve Recep Usta (Berk) gibi isimleri barındıran Kardeşlerim'de yaşanacaklar...

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. Kardeşlerim'in 8. yeni bölüm detayları da merak ediliyor.

Kadrosunda; Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen) ve Recep Usta (Berk) gibi isimleri barındıran Kardeşlerim'in yeni bölümünde yaşanacaklar...

"KALP EN ÇOK TUTUNDUĞU DALA KIRILIR!"

Kenan'ın ölümü tüm dengeleri değiştirirken Suzan, Akif, Nebahat cephesinde sular durulmaz.

Çocuklar yaşadığı felaketten sonra yaşamlarını düzene sokmak için var gücüyle çalışırken, Orhan'ın sunduğu teklif Kadir'le Ömer'i umutlandırır.

Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığının iç yüzünü öğrenen Melisa, Kadir'le yüzleşmek ister.

Şengül'ün Nebahat'ten alacağı paranın hayaliyle girdiği borçlar, Orhan'la arasının açılmasına sebep olur.

Berk'in Aybike'yi zora sokan planı ise beklenmedik olaylara yol açar.

Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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Kardeşlerim'de Kenan'ın ölümü dengeleri değiştiriyor! Kardeşlerim'den soluksuz izlenecek bir bölüm geliyor...
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