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Giriş Tarihi: 9.4.2021 07:51 Son Güncelleme: 9.4.2021 08:06

Sosyetik güzel ile evleniyor... tarihi belli oldu!

Sosyetik güzel Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı evleniyor... Düğün tarihi belli oldu!

Sosyetenin ünlü isimleri ile uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi evleniyor. Hacı Sabancı geçtiğimiz aylarda, romantik bir akşam yemeğinde iki senedir birlikte olduğu Nazlı Kayı'ya tektaş yüzükle teklif etmişti. Büyük merakla beklenen Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı’nın düğününün detayları belli oldu. Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı pandemi nedeniyle bir aksilik olmazsa, 26 Ağustos’ta nikâh masasına oturacak.

Büyük merakla beklenen Nazlı Kayı-Hacı Sabancı düğününün detayları belli oldu.

Geçen aralık ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı'nın düğün tarihi belli oldu.

Pandemi nedeniyle bir aksilik olmazsa çift, 26 Ağustos'ta nikâh masasına oturacak.

Hürriyet'in haberine göre; Cemiyetin büyük merakla beklediği düğünle ilgili detayları belli oldu. Herkesin birbirine çok yakıştırdığı çift, pandemi nedeniyle bir aksilik çıkmazsa 26 Ağustos'ta nikâh masasına oturacak.

Düğün hazırlıkları büyük gizlilik içinde yürütülüyor.

Çok fazla detay belli değil, ancak düğünün nerede olacağı belli oldu. Covid vakalarının yeniden yükselmesi nedeniyle büyük bir düğün yapmak istemeyen çift Arzu-Ömer Sabancı'nın Kanlıca'daki muhteşem yalısında birbirlerine "evet" diyecek!

3 yıldır birlikte olan çift, 18 Aralık'ta Bursa'da Nazlı Kayı'nın ailesinin evinde nişanlanmıştı.

Türk örf ve adetlerine göre kız evinde nişan yapan çift, erkek evinde de evlenecek.

Tarih son dakika değişse bile, ağustos sonuna kadar evlenmek isteyen Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, sonrasında balayı tatiline gitmeyi planlıyor.

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Sosyetik güzel Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı evleniyor... Düğün tarihi belli oldu!
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