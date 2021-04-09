Sosyetik güzel Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı evleniyor... Düğün tarihi belli oldu!

Çok fazla detay belli değil, ancak düğünün nerede olacağı belli oldu. Covid vakalarının yeniden yükselmesi nedeniyle büyük bir düğün yapmak istemeyen çift Arzu-Ömer Sabancı'nın Kanlıca'daki muhteşem yalısında birbirlerine "evet" diyecek!